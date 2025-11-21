Haberler

Miss Universe 2025 ilk 30 tam liste! Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi?

Miss Universe 2025 ilk 30 tam liste! Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya genelinde heyecanla takip edilen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması sonuçlandı. Bu yıl Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya tam 120 ülke katıldı ve final gecesi milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi? Ceren Arslan Miss Universe 2025'te kaçıncı oldu? Miss Universe 2025 liste ilk 30 tam liste! Detaylar...

Dünya çapında milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplamda 120 ülkenin katıldığı yarışmada, final gecesi büyük bir ilgiyle izlendi. Peki, Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi? Miss Universe 2025 liste ilk 30 tam liste haberimizde!

MISS UNIVERSE 2025 İLK 30 TAM LİSTE!

Tayland'da gerçekleştirilen final gecesinde tacı kazanan isim ise Meksika güzeli Fatima Bosch oldu. İkinci sırayı Tayland'ı temsil eden Praveenar Singh, üçüncüyü Venezuela'dan Stephany Abasali, dördüncüyü Filipinler'den Ahtisa Manalo, beşinciyi ise Fildişi Sahili'nden Olivia Yacé aldı.

Final programı, Amerikalı komedyen Steve Byrne tarafından sunulurken açılış gösterisi Taylandlı popüler şarkıcı Jeff Satur tarafından gerçekleştirildi.

Miss Universe 2025 ilk 30 tam liste! Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi?

KAINAT GÜZELLİK YARIŞMASINDA KİMLER, HANGİ ÜLKELER DERECEYE GİRDİ?

Miss Universe 2025 finalinde dereceye giren isimler büyük bir merakla takip edildi. İşte ilk 5'in detayları:

Meksika – Fatima Bosch: Yarışmanın bu yılki şampiyonu, zarafeti ve sahnedeki performansıyla jüriyi etkileyerek tacı kazandı.

Tayland – Praveenar Singh: Ev sahibi ülkenin temsilcisi ikinci olarak evine döndü.

Venezuela – Stephany Abasali: Güney Amerika ülkesi Venezuela, uzun süredir geleneksel başarısını sürdürdü.

Filipinler – Ahtisa Manalo: Filipinler, sosyal medyada büyük destek alan yarışmacısıyla dördüncülüğü elde etti.

Fildişi Sahili – Olivia Yacé: Fildişi Sahili, ilk 5'e girerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye, yarışmaya Ceren Arslan ile katıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Arslan, ilk 30'a kalamadığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Jürimiz beni ilk 30'dan daha çirkin buldu demek ki. Yapacak bir şey yok."

Ayrıca, Filistin halkını temsil eden ilk yarışmacı Nadeen Ayoub, finale yükselerek ilk 30'a girmeyi başardı. Bu, Filistin'in yarışmada önemli bir adım atması anlamına geliyor.

Miss Universe 2025 ilk 30 tam liste! Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi?

CEREN ARSLANMISS TURKEY 2025'TE KAÇINCI OLDU?

Bu yılki yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, beklentilere rağmen ilk 30'a giremedi. Yarışmanın yüksek rekabet seviyesi ve jüri kararları, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Arslan, paylaşımında bu sonucu esprili bir dille karşıladı, ancak takipçileri ve yarışseverler arasında Türkiye'nin gelecekteki yarışmalarda daha iyi sonuçlar alabileceğine dair yorumlar yapıldı.

JÜRİDE İSTİFA VE TARTIŞMALAR: 'İLK 30 ÖNCEDEN BELİRLENDİ'

Finalden önce yarışmanın adil olup olmadığı tartışmalarla gündeme geldi. Besteci Omar Harfouch, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, ilk 30'un önceden belirlendiğini iddia ederek istifa etti. Harfouch, "Hiçbir zaman parçası olmadığım bir oylamayı meşrulaştıramam" diyerek jüri üyeliğinden çekildiğini duyurdu.

Aynı gün, eski Fransız futbolcu Claude Makélélé de kişisel nedenlerle jüri üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Miss Universe Organizasyonu ise bu iddiaları yalanladı ve yarışmanın değerlendirme süreçlerinin şeffaf ve denetlenen protokoller çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.