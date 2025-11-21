Miss Universe 2025 ilk 30 tam liste! Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi?

Dünya çapında milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplamda 120 ülkenin katıldığı yarışmada, final gecesi büyük bir ilgiyle izlendi. Peki, Kainat Güzellik Yarışmasında hangi ülkeler dereceye girdi? Miss Universe 2025 liste ilk 30 tam liste haberimizde!

MISS UNIVERSE 2025 İLK 30 TAM LİSTE!

Tayland'da gerçekleştirilen final gecesinde tacı kazanan isim ise Meksika güzeli Fatima Bosch oldu. İkinci sırayı Tayland'ı temsil eden Praveenar Singh, üçüncüyü Venezuela'dan Stephany Abasali, dördüncüyü Filipinler'den Ahtisa Manalo, beşinciyi ise Fildişi Sahili'nden Olivia Yacé aldı.

Final programı, Amerikalı komedyen Steve Byrne tarafından sunulurken açılış gösterisi Taylandlı popüler şarkıcı Jeff Satur tarafından gerçekleştirildi.

KAINAT GÜZELLİK YARIŞMASINDA KİMLER, HANGİ ÜLKELER DERECEYE GİRDİ?

Miss Universe 2025 finalinde dereceye giren isimler büyük bir merakla takip edildi. İşte ilk 5'in detayları:

Meksika – Fatima Bosch: Yarışmanın bu yılki şampiyonu, zarafeti ve sahnedeki performansıyla jüriyi etkileyerek tacı kazandı.

Tayland – Praveenar Singh: Ev sahibi ülkenin temsilcisi ikinci olarak evine döndü.

Venezuela – Stephany Abasali: Güney Amerika ülkesi Venezuela, uzun süredir geleneksel başarısını sürdürdü.

Filipinler – Ahtisa Manalo: Filipinler, sosyal medyada büyük destek alan yarışmacısıyla dördüncülüğü elde etti.

Fildişi Sahili – Olivia Yacé: Fildişi Sahili, ilk 5'e girerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye, yarışmaya Ceren Arslan ile katıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Arslan, ilk 30'a kalamadığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Jürimiz beni ilk 30'dan daha çirkin buldu demek ki. Yapacak bir şey yok."

Ayrıca, Filistin halkını temsil eden ilk yarışmacı Nadeen Ayoub, finale yükselerek ilk 30'a girmeyi başardı. Bu, Filistin'in yarışmada önemli bir adım atması anlamına geliyor.

CEREN ARSLANMISS TURKEY 2025'TE KAÇINCI OLDU?

Bu yılki yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, beklentilere rağmen ilk 30'a giremedi. Yarışmanın yüksek rekabet seviyesi ve jüri kararları, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Arslan, paylaşımında bu sonucu esprili bir dille karşıladı, ancak takipçileri ve yarışseverler arasında Türkiye'nin gelecekteki yarışmalarda daha iyi sonuçlar alabileceğine dair yorumlar yapıldı.

JÜRİDE İSTİFA VE TARTIŞMALAR: 'İLK 30 ÖNCEDEN BELİRLENDİ'

Finalden önce yarışmanın adil olup olmadığı tartışmalarla gündeme geldi. Besteci Omar Harfouch, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, ilk 30'un önceden belirlendiğini iddia ederek istifa etti. Harfouch, "Hiçbir zaman parçası olmadığım bir oylamayı meşrulaştıramam" diyerek jüri üyeliğinden çekildiğini duyurdu.

Aynı gün, eski Fransız futbolcu Claude Makélélé de kişisel nedenlerle jüri üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Miss Universe Organizasyonu ise bu iddiaları yalanladı ve yarışmanın değerlendirme süreçlerinin şeffaf ve denetlenen protokoller çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.