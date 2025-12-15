Miss Turkey 2025 finalistleri kimler? Miss Turkey'de finale kimler kaldı?

Miss Turkey 2025 yolculuğunda nefesler tutuldu. Aylar süren elemelerin ardından güzellik, duruş ve özgüvenleriyle öne çıkan isimler artık son virajda. Taç hayali kuran adaylar arasından hangilerinin finale kaldığı ise yarışmayı yakından takip edenler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Güzellik arenasında rekabetin iyice kızıştığı bu aşamada, Miss Turkey finaline adını yazdıran isimler dikkat çekiyor.

MİSS TURKEY'DE FİNALE KİMLER KALDI?

Miss Turkey 2025 yarışmasında yapılan ön elemenin ardından finale kalan 20 isim belli oldu. 130 aday arasından seçilen finalistler şunlar:

İlayda Güvenç, Hülya Fazla, Sude Çetinkaya, Yasemin Arık, Arya Bozabalı, Naz Şimşek, Başak Kaya, Begüm Nil Kutluay, Mukadder Albaz, Irmak Elmacı, Sıla Çetin, Irmak Dokuzluoğlu, Yasemin Serpil, Zeynep Arslan, Ayşenur Büşra Seviltop, Didar Azra Nur, İlyada Pulat, Merve Sude Ötkün, Azra Başak Aslan ve Sıla Saraydemir.

Bu 20 finalist, 19 Aralık 2025 gecesi düzenlenecek büyük finalde taç için podyuma çıkacak.

MİSS TURKEY'DE FİNALE KAÇ KİŞİ KALDI?

Miss Turkey 2025'te yapılan ön eleme sonucunda finale 20 kişi kalmıştır. Yarışma sürecinde 130 aday arasından seçilen bu 20 finalist, Türkiye'yi temsil etme hakkı için mücadele edecek.

MİSS TURKEY NEDİR?

Miss Turkey, Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biridir. Her yıl düzenlenen organizasyonda finalistler yalnızca "Miss Turkey" unvanı için değil, aynı zamanda Miss World ve Miss Supranational gibi uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı için de yarışır. Yarışma, fiziksel özelliklerin yanı sıra eğitim, duruş ve iletişim gibi kriterleri de dikkate alarak değerlendirme yapılmasıyla öne çıkar.