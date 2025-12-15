Haberler

Miss Turkey 2025 finalistleri kimler? Miss Turkey'de finale kimler kaldı?

Miss Turkey 2025 finalistleri kimler? Miss Turkey'de finale kimler kaldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey'de finale giden yolda heyecan dorukta. Aylar süren elemelerin ardından yarışmanın son virajına girilirken, podyuma çıkacak isimler merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2025 finalistleri kimler? Miss Turkey'de finale kimler kaldı?

Miss Turkey 2025 yolculuğunda nefesler tutuldu. Aylar süren elemelerin ardından güzellik, duruş ve özgüvenleriyle öne çıkan isimler artık son virajda. Taç hayali kuran adaylar arasından hangilerinin finale kaldığı ise yarışmayı yakından takip edenler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Güzellik arenasında rekabetin iyice kızıştığı bu aşamada, Miss Turkey finaline adını yazdıran isimler dikkat çekiyor.

MİSS TURKEY'DE FİNALE KİMLER KALDI?

Miss Turkey 2025 yarışmasında yapılan ön elemenin ardından finale kalan 20 isim belli oldu. 130 aday arasından seçilen finalistler şunlar:

İlayda Güvenç, Hülya Fazla, Sude Çetinkaya, Yasemin Arık, Arya Bozabalı, Naz Şimşek, Başak Kaya, Begüm Nil Kutluay, Mukadder Albaz, Irmak Elmacı, Sıla Çetin, Irmak Dokuzluoğlu, Yasemin Serpil, Zeynep Arslan, Ayşenur Büşra Seviltop, Didar Azra Nur, İlyada Pulat, Merve Sude Ötkün, Azra Başak Aslan ve Sıla Saraydemir.

Bu 20 finalist, 19 Aralık 2025 gecesi düzenlenecek büyük finalde taç için podyuma çıkacak.

Miss Turkey 2025 finalistleri kimler? Miss Turkey'de finale kimler kaldı?

MİSS TURKEY'DE FİNALE KAÇ KİŞİ KALDI?

Miss Turkey 2025'te yapılan ön eleme sonucunda finale 20 kişi kalmıştır. Yarışma sürecinde 130 aday arasından seçilen bu 20 finalist, Türkiye'yi temsil etme hakkı için mücadele edecek.

MİSS TURKEY NEDİR?

Miss Turkey, Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biridir. Her yıl düzenlenen organizasyonda finalistler yalnızca "Miss Turkey" unvanı için değil, aynı zamanda Miss World ve Miss Supranational gibi uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı için de yarışır. Yarışma, fiziksel özelliklerin yanı sıra eğitim, duruş ve iletişim gibi kriterleri de dikkate alarak değerlendirme yapılmasıyla öne çıkar.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
title