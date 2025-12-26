Türkiye futbolunda uzun süredir konuşulan yasa dışı bahis soruşturması yeni bir boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimler arasında Mirza Şerifoğlu da bulunuyor. Peki, Mirza Şerifoğlu kimdir, neden gözaltına alındı? Mirza Şerifoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

MİRZA ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Mirza Şerifoğlu hakkında kamuoyunda net bilgiler sınırlı. Bilinen tek detay, Mirza Şerifoğlu'nun şirket ortağı olarak faaliyet gösterdiği yönünde. Medyada yer alan kaynaklar, Şerifoğlu'nun daha çok iş dünyası ile ilişkili olduğunu belirtiyor ancak spor ve bahis soruşturması bağlamında adı geçiyor. Şirket ortaklığı ve finansal işlemleri soruşturma kapsamında inceleniyor.

MİRZA ŞERİFOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mirza Şerifoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturması" çerçevesinde gözaltına alındı. Savcılığın açıklamasına göre soruşturma, MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, HTS analizleri ve dijital eşya incelemeleri sonucunda ilerliyor.

MİRZA ŞERİFOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Şerifoğlu'nun yaşıyla ilgili resmi veya doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

MİRZA ŞERİFOĞLU NERELİ?

Mirza Şerifoğlu'nun memleketi veya kökeni hakkında henüz açıklanmış bir bilgi yok.

MİRZA ŞERİFOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Şerifoğlu'nun ana mesleğiyle ilgili detaylar kısıtlı. Kamuoyuna yansıyan tek bilgi, bir şirket ortağı olarak iş hayatında yer aldığı yönünde. Savcılık açıklamasında, Şerifoğlu'nun finansal işlemlerinin ve bahis hesaplarının incelemeye alındığı belirtildi. Dolayısıyla soruşturma, iş dünyasındaki faaliyetleri ile yasa dışı bahis bağlantısı arasında bir ilişkiyi araştırıyor.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Operasyon kapsamında 14 futbolcu ile birlikte toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur da bulunuyor. Savcılık açıklamasında, bahis oynayan futbolcuların müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik bahis yaptığı ve şüpheli finansal işlemlerin tespit edildiği bildirildi. İstanbul merkezli 11 farklı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar, Türkiye futbolunda büyük yankı uyandırdı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişinin isimleri şöyle:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Figen Özkaya

Emrah Günaydı

Burak Söyleyen

Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

Mirza Şerifoğlu'nun adı da bu listede 23. sırada yer alıyor ve soruşturmanın önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.