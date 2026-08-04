Miraç Fırat kimdir? CRUSH grubu üyesi Miraç Fırat kaç yaşında, nereli?

CRUSH grubunun üyelerinden Miraç Fırat, Güney Kore'de aldığı sahne sanatları eğitimi ve Idol House performanslarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Vokal, dans ve sahne performansıyla öne çıkan genç sanatçının biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Miraç Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte CRUSH üyesi Miraç Fırat'ın yaşamı, kariyeri ve müzik yolculuğuna ilişkin merak edilen detaylar.

MİRAÇ FIRAT KİMDİR?

Miraç Fırat, şarkıcı, dansçı, sahne performansçısı ve CRUSH erkek müzik grubunun üyelerinden biridir. Idol House Türkiye yarışmasında haftalar süren eğitim ve performans sürecinin ardından finale yükselen Miraç Fırat, final gecesinde CRUSH kadrosuna seçilen üçüncü yarışmacı oldu. Grupta Efe Şan, Arda Soydoğan, Oğuzhan Çifçi, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder ile birlikte yer alıyor.

MİRAÇ FIRAT KAÇ YAŞINDA?

Miraç Fırat, 11 Nisan 2004 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

MİRAÇ FIRAT NERELİ?

Miraç Fırat İstanbul doğumludur. Aile kökeni ise Kars olarak biliniyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye'de geçiren Miraç Fırat, daha sonra eğitim amacıyla Güney Kore'ye gitti.

MİRAÇ FIRAT'IN KARİYERİ

Miraç Fırat, müzik ve sahne kariyerini geliştirmek amacıyla Güney Kore'de bulunan Kyungbok Üniversitesinde Sahne Sanatları eğitimi aldı. Eğitim sürecinde dans, vokal ve sahne performansı alanlarında kendisini geliştiren genç sanatçı, Türkçenin yanı sıra Korece ve İngilizce de biliyor. Ayrıca gitar ve piyano çalıyor.

Güney Kore'deki deneyiminin ardından Idol House Türkiye yarışmasına katılan Miraç Fırat, yarışma boyunca vokal, dans, koreografi, sahne performansı ve grup uyumu alanlarında başarılı performanslar sergileyerek finale yükseldi. Final gecesinde CRUSH grubunun üyeleri arasına seçilen Miraç Fırat, profesyonel müzik kariyerine grubun bir üyesi olarak adım attı.

CRUSH grubunda sahne performansı, dans ve vokal yeteneğiyle öne çıkan Miraç Fırat, uluslararası deneyimi ve çok yönlü sanat anlayışıyla kariyerini müzik alanında sürdürmektedir.