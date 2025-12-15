Haberler

Güncelleme:
Manifest grubunun sahne performanslarıyla ilgili başlatılan soruşturma gündemi sarsıyor. Peki, Mina Solak gözaltına mı alındı? Grubun dikkat çeken üyesi Mina Solak'ın bu süreçteki rolü ve olası gözaltı iddiaları, sosyal medyada tartışma yarattı. Peki, Mina Solak gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Mina Solak neden gözaltına alındı?

Manifest grubunun üyeleriyle ilgili son gelişmeler müzik dünyasında büyük merak uyandırdı. Mina Solak gözaltına mı alındı? Grubun öne çıkan isimlerinden Mina Solak'ın yaşanan süreçteki durumu, hem hayranlarını hem de medyayı yakından ilgilendiriyor. Tüm detaylar gündemde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİNA SOLAK GÖZALTINA MI ALINDI?

Mina Solak, Manifest grubunun konserleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmadı. Grup üyeleri, mahkeme sürecinde yargılandı ancak gözaltı veya tutuklama uygulaması gerçekleşmedi.

MİNA SOLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Grup üyelerine yönelik soruşturma, konserlerdeki sahne performansları ve kıyafet seçimleri nedeniyle başlatıldı. "Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlaması çerçevesinde yürütülen bu soruşturmada, Mina Solak ve diğer üyelerin sahne görüntüleri delil olarak kullanıldı.

MİNA SOLAK'A HAPİS CEZASI MI VERİLDİ?

Mina Solak da dahil olmak üzere Manifest grubunun tüm üyelerine, mahkeme tarafından ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için ceza, hemen infaz edilmedi.

HANGİ MANİFEST KIZLARI CEZA ALACAK?

Mahkeme kararına göre ceza alan grup üyeleri şunlar:

  • Mina Solak
  • Esin Bahat
  • Zeynep Sude Oktay
  • Lidya Pınar
  • Sueda Uluca
  • Emine Hilal Yelekçi

Bu kararın ardından, grup sosyal medya hesabından da açıklama yaparak konser iptalleri ve mahkeme süreciyle ilgili hayranlarını bilgilendirdi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
