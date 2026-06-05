Türk televizyon ve medya dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Reha Muhtar'ın kızı Mina Muhtar, son yıllarda kamuoyunda en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Mina Deniz Muhtar kimdir? Reha Muhtar'ın kızı Mina Muhtar kaç yaşında, nereli, annesi kim? Detaylar haberimizde.

REHA MUHTAR'IN KIZI MİNA MUHTAR KİMDİR?

Mina Deniz Muhtar, 2009 yılında dünyaya gelmiştir. Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur'un kızıdır. Mina, ikiz kardeşi Poyraz Deniz Muhtar ile birlikte dünyaya gelmiştir.

Kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olan Mina Deniz Muhtar, özellikle son yıllarda ailesiyle ilgili gelişmeler nedeniyle gündemde yer almaktadır. Eğitim hayatını sürdüren Mina, çocukluk döneminden itibaren ailesiyle ilgili haberler ve açıklamalar nedeniyle kamuoyu tarafından tanınan bir isim haline gelmiştir.

Mina Deniz Muhtar'ın adı, özellikle aile içindeki hukuki süreçlerin basına yansımasıyla birlikte daha sık duyulmaya başlamıştır. Bu nedenle internet kullanıcıları tarafından hakkında araştırmalar yapılmakta ve yaşamına ilişkin bilgiler merak edilmektedir.

MİNA MUHTAR KAÇ YAŞINDA?

Mina Deniz Muhtar, 2009 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır.

MİNA MUHTAR NERELİ?

Mina Deniz Muhtar'ın doğum yerine ilişkin kamuoyuna yansıyan detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

MİNA DENİZ MUHTAR'IN ANNESİ KİMDİR?

Mina Deniz Muhtar'ın annesi, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Deniz Uğur'dur.

Deniz Uğur ve Reha Muhtar, 2007 yılında evlenmiş, 2009 yılında ise ikiz çocukları Mina Deniz Muhtar ve Poyraz Deniz Muhtar dünyaya gelmiştir.