Milton Delgado kimdir? Fenerbahçe'nin izlediği Bronz Top sahibi Arjantinli orta saha

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Fenerbahçe orta saha arayışında Arjantin'e baktı. Sarı-lacivertlilerin yakından izlediği isimlerden biri, Boca Juniors'ın 21 yaşındaki ön liberosu Milton Delgado. Aynı oyuncu için Aston Villa da maçlara gözlemci gönderdi.

İngiliz kulübü, Boubacar Kamara'nın ayrılması halinde Delgado'yu onun yerine düşünüyor.

MİLTON DELGADO FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Milton Delgado'nun Fenerbahçe'ye transferi kesinleşmedi; kulüp oyuncuyu orta saha için takip ettiği isimler arasında tutuyor ve iki taraf arasında açıklanmış bir anlaşma yok. Delgado'nun adı Eylül 2026'da da Fenerbahçe ile birlikte geçmişti. Önceki aylarda Chelsea, Bournemouth, Inter Miami ve Sevilla da Arjantinli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yazıldı.

MİLTON DELGADO KİMDİR?

Milton Delgado, Boca Juniors'ta oynayan Arjantinli bir ön libero. 1,66 boyundaki oyuncu kulüpte 18 numaralı formayı giyiyor.

Asıl çıkışını 2025'te yaptı. Şili'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla Bronz Top ödülünü aldı, yani turnuvanın üçüncü en iyi oyuncusu seçildi. Arjantin 20 yaş altı takımında 2024 ile 2025 arasında 20 maça çıktı, 2 gol attı.

MİLTON DELGADO KAÇ YAŞINDA?

Milton Delgado 21 yaşında. 16 Haziran 2005'te doğdu.

MİLTON DELGADO NERELİ?

Milton Delgado Arjantinli. Buenos Aires eyaletine bağlı La Matanza ilçesindeki Rafael Castillo'da doğdu.

MİLTON DELGADO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milton Delgado futbola CA Los Ángeles kulübünde başladı. 2015'te, 10 yaşındayken Boca Juniors altyapısına geçti ve o günden beri başka bir kulübün formasını giymedi.

A takımdaki ilk maçına 2024'te çıktı: Diego Martínez'in çalıştırdığı Boca, Copa Sudamericana'da Nacional Potosí ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon Boca ile resmi maçlarda 45 kez forma giyen Delgado, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

MİLTON DELGADO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milton Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi Aralık 2028'e kadar sürüyor. Oyuncu ilk profesyonel sözleşmesini 9 Şubat 2024'te imzalamış, kulüp bu sözleşmeyi 2025'in sonunda yenilemişti.