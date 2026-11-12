Milli takım neden siyah bant takıyor, Türkiye Belçika maçında Türkiye neden koluna siyah bant takıyor?

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Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte "Milli takım neden siyah bant takıyor?", "Siyah bant kimin anısına takıldı?" ve " İzmir'de ne oldu?" soruları gündeme geldi. İşte A Milli Takım'ın siyah bant takmasının nedeni.

MİLLİ TAKIM NEDEN SİYAH BANT TAKIYOR?

A Milli Futbol Takımı, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerin anısına siyah bant takıyor. Ay-yıldızlı futbolcular, Belçika karşısında kollarına taktıkları siyah bantla acı olayda yaşamını yitirenleri andı. Maçın İzmir'de oynanması, anma anını daha da anlamlı hale getirdi.

İZMİR'DE NE OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

İZMİR'DEKİ PATLAMADA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Aliağa'daki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Patlamada 15 işçi de yaralandı. Hastanede tedavi gören bir işçinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 18'e çıktı. Hayatını kaybeden işçiler, memleketlerinde toprağa verildi.

FABRİKADAKİ PATLAMA NEDEN OLDU?

Yetkililerin yaptığı ilk açıklamalara göre, fabrikadaki bir tavan vincinin döküm ya da bakım çalışması sırasında elektrik ark ocağının üzerine düştüğü belirlendi. Düşen malzemenin doğal gaz ve oksijen hattına zarar vermesi sonucu patlama ve yangın meydana geldi. Patlamanın nedenine ilişkin bu bilgiler ön tespit niteliğinde olup soruşturma devam ediyor.

PATLAMAYLA İLGİLİ KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirket yöneticileri ve mühendislerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da bulunduğu 2 kişi ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma için 4 savcı görevlendirildi. Mahkeme, olayla ilgili soruşturma süresince yayın yasağı kararı verdi.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.