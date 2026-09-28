Milli maç saat kaçta hangi kanalda (Türkiye İtalya)?

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A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı maç öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri gündeme geldi. Milli maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları araştırılırken, maçın başlama saati ve canlı yayın adresi merak ediliyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler, milli maç öncesinde “Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak açıklandı.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, ATV üzerinden milli maç heyecanına ortak olabilecek. Yayın platformlarında kanal numaralarının değişebilmesi nedeniyle izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli takımın İtalya ile oynayacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın saatini araştırıyor. Türkiye-İtalya karşılaşması belirtilen saatte başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmanın Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanması planlanıyor. Mücadele 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

ATV TÜRKİYE-İTALYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Türkiye-İtalya maçının yayıncısı ATV olacak. ATV; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24. kanalda yer alıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içerisinde değişebileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi gerekiyor.

ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneği bulunuyor. İnternet yayını üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, kanalın resmi canlı yayın hizmetini kullanabilecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-İtalya maçına ilişkin merak edilen yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Türkiye - İtalya

• Tarih: 28 Eylül 2026 Pazartesi

• Saat: 21.45

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

• Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

• Yayıncı: ATV