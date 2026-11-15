Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta başlayacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta başlayacak?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, milli maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, milli maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta başlayacak? Detaylar...

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyonlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından da takip edebilecek.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fransa- Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta karşılaşması olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusuna göre karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçında Fransa'ya konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLEME EKRANI

Fransa-Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler, ATV'nin resmi yayın platformunu kullanabilir. Karşılaşma için yayın bilgileri şöyle:

Maç: Fransa-Türkiye

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45

Kanal: ATV

Yayın: Canlı ve şifresiz

Stadyum: Matmut Atlantique, Bordeaux

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Güllü dosyasının seyrini değiştirecek yeni şüphe! Avukatlar harekete geçti

Güllü davasının tüm seyrini değiştirecek yeni şüphe
Galatasaray'da iki yıldızdan biri sevindirdi, diğeri üzdü

Ve korkulan oldu! Galatasaray'da bir iyi, bir kötü haber

Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

Bunu yapmayan sürücüler yandı! Ekipler taviz vermedi
Karadeniz'de 3 ticari gemiye İHA saldırısı! Romanya savaş uçaklarını havalandırdı

Savaş uçakları peş peş havalandı, NATO'ya yardım çağrısı yapıldı

160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı

160 soruda sadece 1 yanlış! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para11

Giderken çuvalla parayı da götürdü!
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı39

Zincir markette video çekerken olanlar oldu
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi24

Gökten yağanlar sinek falan değil! Yeni silahımız hiçbirine acımadı
Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

Otomobilin hali facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi