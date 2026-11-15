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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, milli maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta başlayacak? Detaylar...

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyonlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından da takip edebilecek.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fransa- Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son hafta karşılaşması olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusuna göre karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçında Fransa'ya konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLEME EKRANI

Fransa-Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler, ATV'nin resmi yayın platformunu kullanabilir. Karşılaşma için yayın bilgileri şöyle:

Maç: Fransa-Türkiye

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45

Kanal: ATV

Yayın: Canlı ve şifresiz

Stadyum: Matmut Atlantique, Bordeaux