Futbolseverlerin yakından takip ettiği milli ara takvimi, 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezonda milli maçlar nedeniyle liglere ara verilecek. Ay-yıldızlı ekip, eylül-ekim döneminde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Peki, Milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Türkiye Fransa milli maçı ne zaman, nerede oynanacak? Detaylar...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026-2027 sezonunun ilk milli ara dönemi 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yaptığı değişiklik kapsamında A Milli Takım, bu dönemde toplam 4 karşılaşma oynayacak.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig başta olmak üzere liglerde karşılaşmalara ara verilecek. A Milli Takım, milli ara döneminde ilk iki müsabakasını Türkiye'de oynayacak.

TÜRKİYE FRANSA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Fransa milli maçı, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki mücadelede A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı sahasında konuk edecek.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Fransa maçı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi kapsamında oynayacağı ilk karşılaşma olan mücadele, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, Fransa karşılaşmasının ardından ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de Türkiye'de oynanacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 21 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasındaki milli maç döneminde oynayacağı karşılaşmalar ve stadyumlar şöyle:

25 Eylül Cuma: Türkiye-Fransa — Kocaeli Stadyumu

28 Eylül Pazartesi: Türkiye-İtalya — Bursa Atatürk Spor Kompleksi

2 Ekim Cuma: Belçika-Türkiye — Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege

5 Ekim Pazartesi: İtalya-Türkiye — Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna

A Milli Takım'ın bu dönemde oynayacağı tüm karşılaşmalar TSİ 21.45'te başlayacak.

2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan A Milli Takım, eylül-ekim dönemindeki milli maç takviminde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Milli ara ise 6 Ekim'de sona erecek.