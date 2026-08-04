Milan Önder kimdir? CRUSH grubu üyesi Milan Önder kaç yaşında, nereli?

CRUSH grubunun üyelerinden Milan Önder, solo müzik çalışmaları ve profesyonel modellik geçmişinin ardından Idol House finalinde grubun kadrosuna katılarak dikkatleri üzerine çekti. Rap performansıyla öne çıkan genç isim, biyografisiyle de merak konusu oldu. Peki, Milan Önder kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte CRUSH üyesi Milan Önder'in yaşamı, kariyeri ve müzik yolculuğuna ilişkin merak edilen detaylar.

MİLAN ÖNDER KİMDİR?

Milan Önder, şarkıcı, rap sanatçısı, sahne performansçısı, model ve yedi kişilik CRUSH erkek müzik grubunun üyelerinden biridir. Idol House Türkiye yarışmasının ardından CRUSH'un resmî kadrosuna seçilen Milan Önder, yarışma öncesinde de solo müzik çalışmaları yayımladı ve profesyonel modellik yaptı. Snoop Models bünyesinde moda çekimleri, reklam kampanyaları ve çeşitli projelerde yer alan Milan, Idol House sürecinde rap performansı ve sahne duruşuyla dikkat çekti.

MİLAN ÖNDER KAÇ YAŞINDA?

Milan Önder, 28 Eylül 2004 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

MİLAN ÖNDER NERELİ?

Milan Önder Rusya doğumludur. Annesi Rus, babası ise Türk'tür. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınan Milan Önder, çocukluk ve gençlik yıllarını Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirmiştir.

MİLAN ÖNDER'İN KARİYERİ

Milan Önder, müzik kariyerine lise yıllarında rap müzikle ilgilenerek başladı. İlk şarkılarını arkadaşlarıyla hazırlayan genç sanatçı, zamanla solo çalışmalar yayımlayarak müzik alanında kendini geliştirdi. CRUSH grubundan önce "Vahşi Batı – Sen de Gidersen" adlı solo şarkısını dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşturdu.

Müzik çalışmalarının yanı sıra profesyonel modellik de yapan Milan Önder, çeşitli moda çekimleri, reklam kampanyaları ve projelerde görev aldı. Daha sonra Idol House Türkiye seçmelerine katılarak yarışmanın ana kadrosuna seçildi. Yarışma boyunca rap, vokal, dans, sahne performansı ve kamera önü eğitimleri alan Milan, finalde CRUSH grubuna seçilen yedinci isim oldu.

CRUSH grubunda Efe Şan, Arda Soydoğan, Miraç Fırat, Oğuzhan Çifçi, Batu Cengiz ve Barış Çağan Yüksekkaya ile birlikte yer alan Milan Önder, rap performansı ve sahne enerjisiyle grubun dikkat çeken üyeleri arasında kariyerini sürdürüyor.