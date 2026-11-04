Mike Rogers kimdir? Abdul El-Sayed'e kaybeden eski FBI ajanı

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Michigan'da Cumhuriyetçilerin Senato adayı Mike Rogers, iki yıl içinde ikinci kez aynı hedefin kıyısından döndü. 3 Kasım 2026'daki ara seçimde Demokrat Abdul El-Sayed'e yenilen eski kongre üyesi, 2024'te de eyaletin diğer Senato koltuğunu Elissa Slotkin'e kaptırmıştı.

O yarışta aradaki fark 20 bin oyun altında kalmıştı.

MİKE ROGERS SEÇİMİ KAYBETTİ Mİ?

Mike Rogers, Michigan Senato seçimini kaybetti; Associated Press yarışı Abdul El-Sayed'in kazandığını duyurdu. Donald Trump, Rogers'ı kampanyanın başında desteklemişti. Seçim yaklaştıkça Rogers, yönetimin bazı politikalarıyla arasına mesafe koydu ve İran savaşının, Kanada ile süren ticaret kavgasının bitmesini istedi.

Son günlerde, Demokrat ön seçimde El-Sayed'in rakibi olan eski temsilci Haley Stevens da Rogers'a destek verdi. Para tarafında tablo farklıydı: Rogers son çeyrekte 9,7 milyon dolar toplarken El-Sayed 30,7 milyon dolar topladı. Dış gruplar ise ekim ortasına kadar Rogers için yaklaşık 95 milyon dolar harcadı. Son mitingini Rochester Hills'te yapan Rogers, yarışı ülkenin "kalbi ve ruhu" için verilen bir mücadele diye tanımlamıştı.

MİKE ROGERS KİMDİR?

Mike Rogers, ordu subaylığı ve FBI ajanlığından sonra siyasete giren Cumhuriyetçi bir politikacı. Tam adı Michael J. Rogers. 2001-2015 arasında ABD Temsilciler Meclisi'nde Michigan'ın 8. bölgesini temsil etti ve Meclis İstihbarat Komitesi'nin başkanlığını yaptı.

MİKE ROGERS KAÇ YAŞINDA?

Mike Rogers 63 yaşında. 2 Haziran 1963'te doğdu.

MİKE ROGERS NERELİ?

Mike Rogers, Michigan'ın Livonia kentinde doğdu. Çocukluğu Livingston County'deki Howell ve Brighton'da geçti. Howell Lisesi'nden sonra 1985'te Adrian College'ın ceza adaleti ve sosyoloji bölümünden mezun oldu.

MİKE ROGERS FBI'DA NE YAPTI?

Mike Rogers, 1989-1994 arasında FBI'da özel ajan olarak çalıştı ve Chicago'da yolsuzluk dosyalarına baktı. Ondan önce, 1985-1989 yıllarında ABD Ordusu'nda teğmendi; bir süre ileri bakım bölüğünde bölük komutanlığı yaptı.

MİKE ROGERS HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mike Rogers siyasete Michigan eyalet senatosunda başladı. 1994'te 26. bölgeden seçildi, iki dönem görev yaptı ve 1999-2000'de senatoda çoğunluk lideriydi.

2000'de Temsilciler Meclisi'ne 8. bölgeden, yeniden sayımın ardından yalnız 111 oy farkla girdi. Altı kez daha seçildi ve Ocak 2015'te Kongre'den ayrıldı. İstihbarat Komitesi başkanlığı da 2015'e kadar sürdü.

Uzun bir aradan sonra 2024'te Senato'ya aday oldu. 2026'da 4 Ağustos'taki Cumhuriyetçi ön seçimi rakipsiz geçti, kasımda ise El-Sayed'e kaybetti.