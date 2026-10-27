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Mika Godts kimdir? Mika Godts Ajax'tan PSG'ye nasıl geldi?

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Mika Godts kimdir? Mika Godts Ajax'tan PSG'ye nasıl geldi?
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PSG, 26 Ekim 2026 akşamı Lyon'u 2-0 yenip Ligue 1'de liderliğe yükseldi; ikinci golü yedek kulübesinden gelen Mika Godts attı. Ağustos'ta Ajax'tan 55 milyon euroya varan bedelle transfer edilen 21 yaşındaki Belçikalı kimdir, PSG'ye nasıl geldi? İşte Mika Godts hakkında bilinenler.

Paris Saint-Germain, Olympique Lyon'u 26 Ekim 2026 akşamı Parc des Princes'te 2-0 yendi ve 17 puanla Ligue 1'in zirvesine çıktı. İki gol de yedek kulübesinden oyuna giren futbolculardan geldi. Skoru 84. dakikada 2-0'a getiren isim, Ağustos'ta Ajax'tan transfer edilen Belçikalı Mika Godts'tu.

MİKA GODTS LYON MAÇINDA NE YAPTI?

Mika Godts, Psg'nin Lyon'u 2-0 yendiği maçta oyuna sonradan girdi ve 84. dakikada takımının ikinci golünü attı. İlk yarı golsüz bitmişti. PSG 72. dakikada öne geçti, Godts da 12 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Bu sonuçla Paris ekibi ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi.

MİKA GODTS KİMDİR?

Mika Godts, Paris Saint-Germain'de oynayan Belçikalı hücum oyuncusu. Genellikle sol kanatta görev yapıyor. Belçika'da yetişti, profesyonel kariyerini Hollanda'da Ajax'ta büyüttü ve Belçika A Milli Takımı formasını da giydi.

MİKA GODTS KAÇ YAŞINDA?

Mika Godts 21 yaşında. 7 Haziran 2005'te doğdu, yani PSG'ye imza attığında 21 yaşını yeni doldurmuştu.

MİKA GODTS NERELİ?

Mika Godts Belçikalı; Tienen kentinde doğdu. Futbola Grimbergen'de başladı, ardından Anderlecht'in altyapısına geçti. 2020'de Genk'e gitti ve 2022-2023 sezonunda Genk'in ikinci takımı Jong Genk'te forma giydi.

MİKA GODTS AJAX'TA NE YAPTI?

Mika Godts, Ocak 2023'te Genk'ten Ajax'a transfer oldu. Önce Jong Ajax'ta oynadı. A takımdaki ilk maçına 9 Nisan 2023'te Fortuna Sittard karşısında oyuna sonradan girerek çıktı; Ajax o maçı 4-0 kazandı. Amsterdam ekibinde resmi maçlarda 115 kez forma giydi ve 26 gol attı. Hollanda'da Eredivisie'nin Johan Cruijff yılın genç yeteneği ödülünü ve Ajax'ın yılın yeteneğine verdiği Marco van Basten Ödülü'nü aldı.

MİKA GODTS PSG'YE NASIL GELDİ?

Mika Godts, 15 Ağustos 2026'da Paris Saint-Germain'e imza attı. Ajax'ın açıklamasına göre bonservis bedeli 55 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Belçikalı futbolcunun sözleşmesi 2031'e kadar sürüyor, PSG'de 22 numaralı formayı giyiyor. Fransız ekibindeki ilk resmi maçına 23 Ağustos 2026'da Rennes karşısında çıktı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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