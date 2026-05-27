Migros bayramın 1. günü açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda Migros kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Migros bayram çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nda vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında zincir marketlerin çalışma düzeni geliyor. Özellikle temel ihtiyaç alışverişlerini son güne bırakan tüketiciler, “ Migros bayramda açık mı?”, “Bayramın ilk günü Migros çalışıyor mu?” ve “Migros kaçta kapanıyor?” sorularına yanıt arıyor. Her yıl dini bayram dönemlerinde çalışma saatlerinde güncellemeye giden market zincirleri arasında yer alan Migros’un 2026 Kurban Bayramı mesai düzeni de merak konusu oldu.

MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI?

Migros mağazaları normal dönemlerde hafta içi her gün sabah 08.30 veya 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başlıyor. Marketlerin kapanış saati ise genel olarak 21.00 olarak uygulanıyor. Ayrıca Migros şubelerinde öğle arası uygulaması bulunmuyor ve gün boyunca kesintisiz hizmet veriliyor.

Dini bayramlarda ise çalışma sisteminde değişikliğe gidiliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde özellikle bayramın birinci gününde mağazaların daha geç saatlerde açıldığı biliniyor. 2026 Kurban Bayramı için de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

MİGROS BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

2026 Kurban Bayramı’nın birinci gününde Migros mağazalarının tamamen kapalı olması beklenmiyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel şekilde mağazaların saat 13.00 itibarıyla hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

Bayram sabahı nedeniyle ilk yarım gün hizmet verilmezken, öğleden sonra marketlerin yeniden açılması bekleniyor. Böylece vatandaşlar günün ilerleyen saatlerinde temel ihtiyaç alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan bazı AVM içi Migros şubelerinde farklı mesai saatleri uygulanabileceği için tüketicilerin gitmeyi planladıkları mağazanın çalışma düzenini ayrıca kontrol etmeleri önem taşıyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MİGROS KAÇTA AÇILIYOR?

2026 Kurban Bayramı kapsamında Migros mağazalarının açılış saatleri bayram günlerine göre değişiklik gösterecek. Bayramın ilk günü mağazaların saat 13.00’te açılması beklenirken, ikinci günden itibaren yeniden 09.00 itibarıyla hizmet verilmesi öngörülüyor.

Normal çalışma düzeninde sabah 08.30 veya 09.00’da açılan Migros mağazaları, bayram nedeniyle ilk gün daha geç saatlerde faaliyet gösterecek. Bayramın ilerleyen günlerinde ise standart çalışma saatlerine yakın bir sistem uygulanması bekleniyor.

MİGROS BAYRAMDA KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Migros mağazalarının saat 22.00’ye kadar açık olması bekleniyor. Bu uygulama, geçmiş yıllarda dini bayram dönemlerinde uygulanan çalışma sistemiyle benzerlik gösteriyor. Bayramın ikinci gününden itibaren ise mağazaların genel olarak saat 21.00’de kapanacağı öngörülüyor.

MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

2026 Kurban Bayramı süresince Migros mağazalarının aşağıdaki saat aralıklarında hizmet vermesi bekleniyor:

Bayram 1. Günü

13.00 – 22.00

Bayram 2. Günü

09.00 – 21.00

Bayram 3. Günü

09.00 – 21.00

Bayram 4. Günü

09.00 – 21.00

Bayram süresince özellikle büyük şehirlerde yoğunluk yaşanabileceği için vatandaşların alışveriş planlarını çalışma saatlerine göre yapmaları önem taşıyor. Bununla birlikte AVM içerisinde faaliyet gösteren Migros şubelerinde açılış ve kapanış saatlerinin farklılık gösterebileceği belirtiliyor.