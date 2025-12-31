MH370 uçağı nerede, kayıp mı oldu? MH370 uçağı olayı nedir, ne zaman kayboldu?

Dünyanın en büyük havacılık sırlarından biri olarak anılan MH370 vakası, yıllar geçmesine rağmen gizemini korumayı sürdürüyor. Bir yolcu uçağının iz bırakmadan ortadan kaybolması, olayın ne zaman ve nasıl yaşandığına dair soruları yeniden gündeme taşırken, MH370'in akıbeti hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MH370 UÇAĞI KAYIP MI OLDU?

Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart 2014 tarihinde uçuş sırasında kayboldu. Uçağın enkazının büyük bölümü bugüne kadar bulunamadı. Hint Okyanusu'nda bazı parça enkazlar tespit edilse de uçağın kesin yeri ve kaybolma nedeni net olarak belirlenemedi.

MH370 UÇAĞI NE ZAMAN KAYBOLDU?

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kayboldu. Uçak, Malezya saatiyle 01:19'da hava trafik kontrolüyle son kez iletişim kurduktan kısa süre sonra radar ekranlarından çıktı.

MH370 UÇAĞI OLAYI NEDİR?

MH370 olayı, bir yolcu uçağının modern havacılık sistemlerine rağmen iz bırakmadan kaybolmasıyla tarihe geçti. Boeing 777-200ER tipi uçak, planlanan rotasından saparak batıya yöneldi ve saatlerce uçmaya devam etti. Uydu verileri, uçağın yakıtı tükenene kadar güney Hint Okyanusu üzerinde uçtuğunu gösterdi. Olay; teknik arıza, insan müdahalesi, hipoksi ve kaçırılma gibi pek çok farklı teoriyle araştırıldı ancak kesin bir sonuca ulaşılamadı.

MH370 UÇAĞI YENİDEN Mİ ARANACAK?

Şu ana kadar MH370 için yürütülen iki büyük arama çalışması sonuçsuz kaldı. 2017'de devlet destekli arama durduruldu, 2018'de özel şirket Ocean Infinity tarafından yapılan ikinci arama da başarıya ulaşmadı. Güncel olarak resmen başlatılmış yeni bir arama bulunmuyor. Ancak bazı uzmanlar ve özel şirketler, yeni teknoloji ve veri analizleriyle ileride yeniden arama yapılabileceğini zaman zaman gündeme getiriyor.