Metroda patlama SON DAKİKA! M5 metro hattında neden patlama oldu?

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İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda 13 Ekim Salı sabahı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tünel ve istasyon çevresinde duman oluşurken, yolcular tahliye edildi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanırken, Metro İstanbul hattaki seferlerin belirli istasyonlar arasında sürdürüldüğünü açıkladı.

METRODA PATLAMA SON DAKİKA!

İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda meydana gelen patlama nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksama yaşandı. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metronun bulunduğu alandaki elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro seferleri durdurulurken istasyonda bekleyen yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi. Trenlerde yaklaşık 45 dakika boyunca beklediği belirtilen yolcuların daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Tahliye sırasında güvenlik görevlilerinin yolculara “Vagonlardan uzak durun” çağrısında bulunduğu belirtildi. Patlama ve duman nedeniyle yaşanan aksamanın ardından bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Metro İstanbul da yaşanan teknik arızaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.

M5 METRO HATTINDA NEDEN PATLAMA OLDU?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana gelen olayda, metronun bulunduğu alandaki elektrik kablolarında patlama yaşandığı bildirildi. Patlamanın ardından ortaya çıkan duman istasyona yayıldı ve yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi.

Olayın nedenine ilişkin paylaşılan bilgilerde, elektrik kablolarında patlama meydana geldiği belirtilirken patlamaya yol açan teknik arızanın kesin nedeni açıklanmadı. Bu nedenle olayın hangi sebeple meydana geldiğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak için teknik incelemeye ilişkin açıklamaların netleşmesi gerekiyor.

Patlamanın ardından metro seferlerinde aksama yaşanırken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Metro İstanbul'un açıklamasına göre seferler, teknik arıza nedeniyle hattın belirli bölümlerinde sürdürüldü.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki gelişmeler ve sefer düzenine ilişkin Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama, yolcuların güncel ulaşım durumunu takip edebilmesi açısından önem taşıyor.