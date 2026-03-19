19 Mart 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevine Metin Yıldırım atandı. Peki, Metin Yıldırım kimdir? Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Metin Yıldırım kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANI METİN YILDIRIM KİMD İ R?

Metin Yıldırım, Türk yargı camiasının deneyimli isimlerinden biri olarak uzun yıllara dayanan mesleki birikimiyle tanınıyor. Hakimlik ve savcılıktan akademi başkanlığına uzanan kariyeri, hukuk sisteminin eğitim ve denetim süreçlerinde etkin bir rol oynamasını sağlıyor.

METİN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Metin Yıldırım, 1972 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

METİN YILDIRIM NERELİ?

Metin Yıldırım, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırşehir şehrinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Kırşehir'de tamamlayan Yıldırım, yüksek öğrenimini Ankara'da sürdürmüştür. Memleketi Kırşehir'de başlayan eğitim yolculuğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezuniyetle devam etmiş ve kamu hukuku alanındaki yüksek lisans çalışmaları ile akademik temellerini güçlendirmiştir.

HAKİMLİK VE SAVCILIK KARİYERİ

Metin Yıldırım'ın mesleki kariyeri 1997-1999 yılları arasında hakimlik ve savcılık stajı ile başlamıştır. Sırasıyla Düzce, Patnos ve Sarıveliler'de Cumhuriyet Savcılığı görevlerini üstlenmiş, saha deneyimini Adalet Müfettişliği ve Adalet Başmüfettişliği görevleri ile pekiştirmiştir.

Bu süreç, Yıldırım'ı Adalet Bakanlığı bünyesinde stratejik pozisyonlara taşımış ve özellikle Eğitim Dairesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde hakim ve savcı adaylarının mesleki eğitimi ve müfredat yönetimi konularında uzmanlaşmasını sağlamıştır.