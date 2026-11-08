Metehan Baltacı neden kırmızı kart gördü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş Gençlerbirliği maçında Metehan Baltacı, rakibini formasından çektiği pozisyonda ikinci sarı kartını gördü. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ikinci sarı kartın ardından Metehan Baltacı'ya kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyundan ihraç etti. İşte Metehan Baltacı'nın kırmızı kartına ilişkin merak edilenler.

METEHAN BALTACI NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Metehan Baltacı, Beşiktaş Gençlerbirliği maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Daha önce sarı kart gören Baltacı, rakibini formasından çekerek durdurduğu pozisyonda ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı. Hakem Atilla Karaoğlan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartını çıkardı ve Baltacı oyun dışında kaldı.

FORMADAN ÇEKMEK SARI KART MI?

Futbol oyun kurallarına göre rakibi formasından çekerek tutmak faul olarak değerlendiriliyor. IFAB tarafından belirlenen Oyun Kuralları'nın 12. maddesine göre rakibin gelişmekte olan bir atağını faulle durduran oyuncu sportmenlik dışı davranış nedeniyle sarı kartla cezalandırılıyor. Formadan çekme hareketiyle rakibin açık bir gol şansının engellenmesi durumunda ise oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterilebiliyor.

İKİNCİ SARI KART KIRMIZI KART MI?

Evet, futbol kurallarına göre aynı maçta ikinci sarı kartı gören oyuncu kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. İkinci sarı karttan gelen kırmızı kart, oyuncunun takımının maçın kalan bölümünde bir kişi eksik oynamasına neden oluyor.

METEHAN BALTACI KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Süper Lig'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gören oyuncular otomatik olarak bir maç ceza alıyor. Buna göre Metehan Baltacı'nın bir sonraki lig maçında forma giyememesi bekleniyor. Oyuncunun cezasına ilişkin kesin karar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

METEHAN BALTACI KİMDİR?

Metehan Baltacı, 3 Kasım 2002'de doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen Baltacı, stoper mevkisinde görev yapıyor. Genç milli takımlarda da forma giyen oyuncu, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de mücadele ediyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçında düdük çalan isim Atilla Karaoğlan oldu. Karşılaşma, Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.