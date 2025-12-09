Haberler

Metehan Baltacı'nın aylık geliri ne kadar? Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar?

Metehan Baltacı'nın aylık geliri ne kadar? Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverlerin merakla takip ettiği isimlerden biri olan Metehan Baltacı'nın aylık geliri açıklandı. 2025 Aralık ayında savcılığa sunduğu resmi beyanında, Galatasaray forması giyen genç futbolcu Metehan Baltacı'nın aylık geliri ne kadar? Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar? Detaylar haberimizde!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı'nın aylık geliri açıklandı.Futbolculuk dışında başka bir gelir kaynağı olmadığını belirten Baltacı, kazancının yalnızca futbolculuk faaliyetlerinden geldiğini ifade etti. Peki, Metehan Baltacı'ın aylık geliri ne kadar? Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar? Detaylar...

METEHAN BALTACI'NIN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Metehan Baltacı, Galatasaray altyapısından yetişip çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekibe geri döndü. 2025 Aralık ayında savcılığa sunduğu beyanında, aylık gelirinin 1,5 milyon Türk Lirası olduğunu açıkladı. Futbolculuk dışında başka bir gelir kaynağı olmadığını belirten Baltacı, kazancının yalnızca futbolculuk faaliyetlerinden geldiğini ifade etti.

Metehan Baltacı'ın aylık geliri ne kadar? Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar?

METEHAN BALTACI'NIN SERVETİ NE KADAR?

Metehan Baltacı'nın serveti hakkında ise kesin bilgi bulunmuyor.

Medyada yer alan haberler ve kamuya yansıyan veriler, futbolcunun varlıkları veya yatırımları hakkında doğrulanmış bilgi sunmuyor.

Servet; yani sahip olduğu taşınmazlar, birikimler ve yatırım portföyü gibi finansal detaylar açıklanmamış durumda. Bu nedenle, "Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar?" sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün değil.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title