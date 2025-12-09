Metehan Baltacı'nın aylık geliri ne kadar? Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar?

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı'nın aylık geliri açıklandı.Futbolculuk dışında başka bir gelir kaynağı olmadığını belirten Baltacı, kazancının yalnızca futbolculuk faaliyetlerinden geldiğini ifade etti. Peki, Metehan Baltacı'ın aylık geliri ne kadar? Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar? Detaylar...

METEHAN BALTACI'NIN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Metehan Baltacı, Galatasaray altyapısından yetişip çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekibe geri döndü. 2025 Aralık ayında savcılığa sunduğu beyanında, aylık gelirinin 1,5 milyon Türk Lirası olduğunu açıkladı. Futbolculuk dışında başka bir gelir kaynağı olmadığını belirten Baltacı, kazancının yalnızca futbolculuk faaliyetlerinden geldiğini ifade etti.

METEHAN BALTACI'NIN SERVETİ NE KADAR?

Metehan Baltacı'nın serveti hakkında ise kesin bilgi bulunmuyor.

Medyada yer alan haberler ve kamuya yansıyan veriler, futbolcunun varlıkları veya yatırımları hakkında doğrulanmış bilgi sunmuyor.

Servet; yani sahip olduğu taşınmazlar, birikimler ve yatırım portföyü gibi finansal detaylar açıklanmamış durumda. Bu nedenle, "Metehan Baltacı'nın serveti ne kadar?" sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün değil.