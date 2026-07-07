Arjantin Milli Takımı'nın geleceği tartışılırken, "Messi milli takımı bıraktı mı, Messi emekli oldu mu?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Yıldız futbolcunun milli takım kariyeriyle ilgili resmi bir karar alıp almadığı, emeklilik iddialarının doğru olup olmadığı ve konuya ilişkin son açıklamalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar.

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI, MESSİ EMEKLİ OLDU MU?

"Messi milli takımı bıraktı mı, Messi emekli oldu mu?" sorusu, Arjantin Milli Takımı'nın maçlarının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü yıldızın milli takım kariyerini noktaladığı yönündeki iddialar zaman zaman gündeme gelirken, Lionel Messi'nin geleceğine ilişkin son durum merak ediliyor.

MESSİ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Hayır. Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı bırakmadı. Tecrübeli futbolcu milli takım kariyerini sürdürmeye devam ediyor ve Arjantin formasını giymeyi sürdürüyor. Milli takım kariyerini sonlandırdığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

MESSİ EMEKLİ OLDU MU?

Hayır. Lionel Messi profesyonel futbol kariyerini sonlandırmadı. Yıldız oyuncu hem kulüp takımında hem de Arjantin Milli Takımı'nda aktif futbol yaşamına devam ediyor. Emekli olduğuna ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.

MESSİ HEM KULÜBÜNDE HEM MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR

Kariyerini başarılarla sürdüren Lionel Messi, kulüp düzeyinde maçlarına çıkarken aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Deneyimli futbolcu, uluslararası turnuvalarda ve resmi karşılaşmalarda milli takım kadrosunda yer almaya devam ediyor.

MESSİ'NİN GELECEĞİYLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Şu ana kadar Lionel Messi'nin milli takımı bıraktığı ya da futbolu tamamen bıraktığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan emeklilik ve milli takımı bıraktığı yönündeki iddialar doğrulanmış bilgiler arasında yer almıyor.

MESSİ FUTBOL KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

"Messi milli takımı bıraktı mı, Messi emekli oldu mu?" sorusunun yanıtı net şekilde hayır. Lionel Messi, hem kulüp kariyerini hem de Arjantin Milli Takımı'ndaki futbol yaşamını aktif olarak sürdürüyor. Kariyerine ilişkin yeni bir karar alması halinde kamuoyuna resmi açıklama yapılması bekleniyor.