Messi ile paslaşan Hintli kim, futbolcu mu?

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Hindistan turu, taraftarların sahaya şişe fırlatması ve stadyuma zarar vermesi nedeniyle olaylı başladı. Messi, Batı Bengal eyaletinde hayranlaMessi, Hindistan tururıyla bir araya geldi, ancak erken ayrılması taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Messi ile paslaşan kişinin kim olduğu ve futbolcu olup olmadığı ise merak konusu oldu. Messi'nin turu boyunca konserlere, genç futbolcuların eğitimlerine katılacağı ve bir padel turnuvasına katılacağı bildirildi.

Lionel Messi'nin Hindistan turu, Kolkata'daki Salt Lake Stadı'nda yaşanan olaylarla gündeme geldi. Yıldız futbolcuyu görmek için yüksek bedeller ödeyen binlerce taraftar, Messi'nin kısa süreli görünmesi ve erken ayrılması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Peki, Messi ile paslaşan Hintli kim, futbolcu mu?

MESSİ HİNDİSTAN'DA

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Hindistan turu, hayranlarının sahaya şişe fırlatması ve stadyuma zarar vermesi nedeniyle dün (13 Aralık) olaylı başladı.

Messi, Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan saatlerce beklemelerine ve bilet almalarına rağmen Messi'yi göremeyen hayranları, sahaya şişe fırlattı ve stadyuma zarar verdi.

Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Salt Lake Stadyumu'nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsız ve şok oldum" dedi.

Öte yandan Lionel Messi'nin 21 metrelik dev heykeli de açıldı.

Messi'nin Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da (Kolkata) ziyaretçilere açılan Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ilgi görüyor.

Yıldız futbolcu tur boyunca konserlere, genç futbolcuların futbol eğitimlerine ve bir padel turnuvasına katılacak. Ayrıca Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerine gidecek.

MESSİ İLE PASLAŞAN HİNTLİ KİM, FUTBOLCU MU?

Messi ile paslaşan kişi, Hindistan karması / yerel All-Star ekibinde yer alıyor. Kim olduğu henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
