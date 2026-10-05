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Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen genç voleybolcu Meryem Cabbaroğlu, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle gündem oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Cabbaroğlu'nun kim olduğu, yaşı, boyu ve voleybol kariyeri merak konusu haline geldi. Peki, Meryem Cabbaroğlu kimdir? Voleybolcu Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli, boyu kaç, hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde.

MERYEM CABBAROĞLU KİMDİR?

Meryem Cabbaroğlu, Türk kadın voleybol oyuncusudur. 14 Şubat 2006 doğumlu olan oyuncu, libero olarak görev yapıyor ve 163 santimetre boyunda. CEV kayıtlarında Cabbaroğlu'nun Türkiye'nin genç milli takım organizasyonlarında yer aldığı görülüyor.

Cabbaroğlu'nun kariyerinde TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü, Alpet Zeren Spor ve Zeren Spor Kulübü U18 gibi takımlar bulunuyor. 2026-2027 sezonunda ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor formasını giyiyor.

VOLEYBOLCU MERYEM CABBAROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Meryem Cabbaroğlu, 14 Şubat 2006 doğumlu. Ekim 2026 itibarıyla 20 yaşında.

MERYEM CABBAROĞLU NERELİ?

Meryem Cabbaroğlu'nun nereli olduğuna ilişkin verilen bilgiler içerisinde doğrulanmış bir doğum yeri veya memleket bilgisi bulunmuyor.

Bu nedenle oyuncunun nereli olduğu konusunda doğrulanmamış bir bilgiye yer verilmemektedir.

MERYEM CABBAROĞLU BOYU KAÇ?

Meryem Cabbaroğlu'nun boyu 163 santimetredir.

MERYEM CABBAROĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Meryem Cabbaroğlu, 2026-2027 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyiyor. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Voleybol Şubesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen yeni sezon kadro tanıtımında Cabbaroğlu'nu yeni transferler arasında açıkladı.

Bodrumspor'un yeni sezon kadrosuna katılan oyuncular arasında Meryem Cabbaroğlu'nun yanı sıra Brooklyn Olferd, Berfin Öztürk, Defne Kandemir, Beren Akay, Defne Erçoban, İrem Türegün, Esra Betül Çetin, Ayça Tokat ve Kardelen Kaya da yer aldı.

MERYEM CABBAROĞLU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Meryem Cabbaroğlu'nun kariyerinde yer alan takımlar şöyle:

TVF Spor Lisesi

MKE Ankaragücü

Alpet Zeren Spor

Zeren Spor Kulübü U18

Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Cabbaroğlu'nun önceki takım dönemlerine ilişkin oyuncu kayıtlarında TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü ve Zeren Spor Kulübü takımlarıyla bağlantısı görülüyor.

MERYEM CABBAROĞLU'NUN MEVKİSİ NE?

Meryem Cabbaroğlu, libero pozisyonunda görev yapıyor.

MERYEM CABBAROĞLU MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Meryem Cabbaroğlu, genç milli takım seviyesinde Türkiye formasını giydi.

CEV kayıtlarında Cabbaroğlu'nun Türkiye U16 takımında yer aldığı görülüyor. Oyuncu, 2021 CEV U16 Kadınlar Avrupa Şampiyonası organizasyonunda Türkiye kadrosunda bulunan isimler arasında yer aldı.

CEV'nin ilgili kayıtlarında Cabbaroğlu'nun adı libero pozisyonunda ve 2006 doğumlu oyuncular arasında gösteriliyor.

MERYEM CABBAROĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Meryem Cabbaroğlu'nun sevgilisi olduğuna ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.