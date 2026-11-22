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Merve Dinçkol'un sağlık durumu iyi. Kanal D'nin haber sunucusu, 22 Kasım 2026'da TEM Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazasını hafif sıyrıklarla atlattı ve hastanedeki kontrollerin ardından taburcu edildi.

MERVE DİNÇKOL'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Merve Dinçkol kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Otomobilde onunla birlikte 4 aylık kızı, annesi ve bebeğin bakıcısı da vardı; dördü de kontrol için hastaneye götürüldü ve muayeneleri bittikten sonra taburcu edildi. Kemerler takılıydı. Bu, kazanın daha ağır sonuçlanmasını önledi.

Eşi Feyyaz Şerifoğlu kaza sırasında Rize'deydi ve haberi alır almaz oradaki programını bırakıp İstanbul'a döndü.

MERVE DİNÇKOL KAZAYI NEREDE GEÇİRDİ?

Merve Dinçkol kazayı TEM Otoyolu'nda geçirdi. Ailenin bulunduğu otomobile arkadan gelen bir kamyon çarptı ve otomobilde büyük hasar oluştu. Kamyon sürücüsüyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Merve Dinçkol, Kanal D'de hafta sonları ana haber bültenini sunan bir televizyon gazetecisi. 2025'te oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile evlendikten sonra Merve Dinçkol Şerifoğlu adını kullanmaya başladı. Çiftin ilk çocuğu olan kızları Temmuz 2026'da doğdu; kazada araçta bulunan bebek de o.

MERVE DİNÇKOL NEREDE SPİKER?

Merve Dinçkol Kanal D'de spiker, kanalın hafta sonu ana haber bültenini sunuyor. Mesleğe Ulusal Kanal'da muhabir ve editör olarak başladı, sonra Bugün TV'ye geçip orada haber sundu ve ardından Kanal D'ye geldi.

MERVE DİNÇKOL NE MEZUNU?

Merve Dinçkol, Beykent Üniversitesi'nin Radyo ve Televizyon bölümünden mezun.

MERVE DİNÇKOL'UN EŞİ KİM?

Merve Dinçkol'un eşi, oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu. Rize doğumlu Şerifoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği okudu. Kırmızı Oda dizisindeki Can ve Camdaki Kız'daki Sedat Koroğlu rolleriyle tanındı.

Çift 2025'te evlendi. İlk bebeklerini, evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra, Temmuz 2026'da kucaklarına aldılar.