Mert Hakan Yandaş neden tutuklandı, hapse girecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden beşi hakkında tutuklama kararı verildi. Futbol camiasını sarsan süreçte, soruşturmanın odağındaki isimlerin hakimlik işlemleri tamamlandı.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda karar vererek, şüpheli hakkında yürütülen "bahis oynama" iddiasına ilişkin soruşturma dosyasındaki değerlendirmeyi esas aldı. Dosyada yer alan bilgi ve belgeler doğrultusunda Mert Hakan Yandaş hakkında tutuklama kararı verildi

Hakimlik kararında, soruşturma kapsamında değerlendirilen deliller doğrultusunda tutuklama tedbirinin uygulanmasının uygun bulunduğu belirtildi. Yandaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin işlemleri hızlı şekilde tamamlanırken, tutuklama kararının ardından soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya yeni değerlendirmelerin eklenmesi bekleniyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanması talep edilen 29 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu şüpheliler arasından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan ve futbolcu Alassane Ndao hakkında tutuklama kararı verildi. Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda bu beş ismin tutuklanmasını uygun gördü.

Tutuklanmaları talep edilen diğer 24 şüphelinin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bu kişilerin durumları, hakimlikçe yapılacak değerlendirmeler sonrasında netleşecek. Başsavcılığın yürüttüğü kapsamlı dosyada, şüphelilerin ifadeleri ve delil incelemeleriyle işlemler sürdürülüyor.