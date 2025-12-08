Haberler

Mert Hakan Yandaş ifadesinde ne dedi, Mert Hakan Yandaş kimle yasadışı bahis oynadı?

Mert Hakan Yandaş ifadesinde ne dedi, Mert Hakan Yandaş kimle yasadışı bahis oynadı?
Güncelleme:
Futbolda yasadışı bahis iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı. Peki, Mert Hakan Yandaş ifade sırasında neler anlattı, hangi isimlerle birlikte bahis oynadığına dair bir açıklama yaptı mı?

Soruşturmanın merkezindeki tecrübeli orta saha oyuncusunun ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Yandaş, savcılığa verdiği beyanında, "Fenerbahçe'den bazı takım arkadaşlarımla zaman zaman yasadışı bahis platformlarındaki slot oyunlarına girdik. Ancak oyunu hangi hesabı kullanarak oynadığımızı hatırlamıyorum. Kısa süre devam eden bir durumdu ve sonrasında tamamen bıraktık." sözlerini dile getirdi.

İDDİALARI TAMAMEN REDDETTİ

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mert Hakan Yandaş'ın savcılık beyanı gün yüzüne çıktı.

"FENERBAHÇELİ ARKADAŞLARIMLA OYNADIK"

Yandaş, yasa dışı platformlarda slot oyunu oynadıklarını doğrulayarak, "Volkan Nart ile Sivasspor'da oynadığım yıllarda tanıştım, İstanbul'da yaşıyor. Kendisiyle çoğunlukla futbol üzerine sohbet etmişliğimiz vardır. Ayrıca Fenerbahçe'deki bazı takım arkadaşlarımla birlikte birkaç kez yasa dışı bahis sitelerindeki slot oyunlarına girdik. Hangi hesabı kullandığımızı hatırlamıyorum. Kısa süreli bir durumdu ve sonrasında tamamen bıraktık" ifadelerini kullandı.

Aylık gelirinin 3 milyon 500 bin TL olduğunu belirten Yandaş, 18 yaşında Oyak Renault Spor Kulübü'nde profesyonel olduğunu, kariyerinde Altınordu, Tire, Menemen, Sivasspor ve Fenerbahçe formalarını giydiğini, hâlen Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.

"DİKMEN'E DESTEK AMAÇLI BORÇ VERDİM"

Yaklaşık on yıldır tanıdığı Ersen Dikmen ile sosyal ilişkilerinin sürdüğünü söyleyen Yandaş, "Alt liglerde oynarken ekonomik koşullarım iyi değildi, o dönemlerde Ersen bana maddi destek olurdu. Pandemi sonrasında onun işleri bozulunca bu kez ben kendisine borç verdim. Bir kısmını geri ödedi, ödemediği bölüm için herhangi bir talepte bulunmadım" dedi.

"BAHİS HESABIM YOK, KUPON YAPMADIM"

Yandaş, yasal veya yasa dışı bahis sitelerinde üyeliği bulunmadığını belirterek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir yasal bahis platformunda hesabım yok. Yasa dışı bahis sitelerinde de üyelik açmadım ve hiçbir zaman maçlara kupon yapmadım" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN ŞİKEYE GİRİŞMEDİM"

Profesyonel kariyeri boyunca şike iddialarıyla ilişkilendirilebilecek hiçbir durum yaşamadığını vurgulayan futbolcu, "Şike teklif edilmedi, böyle bir anlaşmanın içinde olmadım. Hiçbir maçım hakkında telkin veya yönlendirme almadım. Oynadığım karşılaşmalara dair ne yasal ne de yasa dışı şekilde bahis oynamadım" ifadelerini kullandı.

"GÖNDERDİĞİM PARAYI BAHİSTE KULLANDIĞINI BİLMİYORDUM"

Yandaş, Ersen Dikmen'e verdiği paranın nasıl kullanıldığını bilmediğini söyleyerek, "Kendisine borç olarak para gönderdim. Bu paraları bahis için kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bazı maçlara bahis oynadığını bilirdim ama yüksek meblağlarla oynadığını veya benim gönderdiğim parayı bu amaçla kullandığını bilmiyorum. Fenerbahçe maçlarına yaptığı bahislerde herhangi bir yönlendirmem olmadı" dedi.

"BAHİS AMACIYLA PARA TRANSFERİ YAPMADIM"

"Yasa dışı bahis için hiçbir zaman para göndermedim" diyen Yandaş, hakkında istihbari bilgi bulunan kişilerle görülen para transferlerinin sıradan işlemler olduğunu, üzerinden zaman geçtiği için yasal bir bahis hesabı olup olmadığını dahi tam olarak hatırlamadığını söyledi.

"HAKAN BALTA'NIN EŞİNDEN ARAÇ İÇİN BORÇ ALDIM"

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ile arasındaki para alışverişini de açıklayan Yandaş, "Kendisinden araç alabilmek için borç para rica ettim ve o da gönderdi. 2024'te üzerime kayıtlı Porsche marka aracı satın aldım. Daha sonra nakit geçince borcumu tamamen geri ödedim. Aramızdaki para alışverişi yalnızca bu konuyla ilgilidir" şeklinde konuştu.

