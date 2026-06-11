Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de kadro planlaması sürerken, Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni sezon öncesinde ayrılık ihtimali konuşulan tecrübeli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilirken, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan son gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye veda edecek mi? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE’DE MERT HAKAN YANDAŞ BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan Mert Hakan Yandaş, geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, sezonun tamamlanmasına rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bireysel antrenmanlarını sürdürmesi dikkat çekti. Oyuncunun fiziksel olarak hazır kalmak adına yoğun bir program uyguladığı ve yeni sezon ihtimallerine karşı formda kalmayı hedeflediği ifade ediliyor.

SAMANDIRA’DA PROFESYONEL ÇALIŞMA DİKKAT ÇEKİYOR

Takımdaki geleceği henüz netleşmeyen Mert Hakan Yandaş’ın, kulüp tesislerinde disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam etmesi teknik ekip tarafından da olumlu karşılanıyor. Oyuncunun bireysel antrenman temposunu düşürmemesi, olası bir yeni sözleşme ya da transfer sürecine hazırlık olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe cephesinde ise iç transfer kararlarının yeni teknik yapılanma doğrultusunda şekilleneceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE’DE KARAR YENİ TEKNİK HEYETE BIRAKILDI

Fenerbahçe yönetimi, iç transfer planlamasında son kararı yeni teknik ekibe bırakmaya hazırlanıyor. Kulüpte yapılan değerlendirmelerde, Mert Hakan Yandaş’ın geleceğinin teknik heyetin raporu doğrultusunda netleşeceği belirtiliyor. Yönetim ve teknik ekibin ortak kararının ardından oyuncuyla ilgili sözleşme sürecinin şekilleneceği ifade ediliyor.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Mert Hakan Yandaş’ın takımda kalıp kalmayacağı futbol kamuoyunda merakla takip ediliyor. Taraftarlar, yeni sezon planlamasında oyuncunun yer alıp almayacağına ilişkin gelecek kararı beklemeye devam ediyor.