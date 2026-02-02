Mersin okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Mersin'de okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

MERSİN

3 ŞUBAT SALI: Mersin haftaya pırıl pırıl bir güneşle başlıyor. Gündüz sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkarken, denizden esen hafif esintiler serinlik verecek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Az bulutlu ve açık bir hava hakim. Nem oranının dengeli olduğu şehirde termometreler 17 dereceyi gösterecek. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Yağış ihtimali bulunmazken, hava sıcaklığı 16 derece seviyelerinde seyredecek.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son gününde Mersin'de güneş yeniden yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 19 dereceye kadar yükselerek tam bir bahar günü yaşatacak.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.