Mersin okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Mersin'de yarın okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Mersin'de okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Mersin: Akdeniz'de Yağmur Mesaisi ve Serin Esintiler

Liman kenti Mersin, Ocak ayının ortasında yağışlı ve rüzgarlı bir periyoda giriyor. Diğer iç illere nazaran sıcaklıklar daha yüksek olsa da, sağanak yağışlar ve yüksek nem oranı şehirde kışın nemli yüzünü hissettirecek.

12-13 Ocak: Sağanak Yağmur ve Bulutlu Gökyüzü 12 Ocak Pazartesi günü Mersin genelinde hafif sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 12 derece, gece ise 9 derece civarında seyredecek. 13 Ocak Salı günü de yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Deniz üzerinden gelecek olan nemli hava, bulutluluk oranını artırırken güneşin yüzünü göstermesine engel olacak. Kıyı şeridinde rüzgarın hızının artması, deniz ulaşımında kısa süreli aksamalara neden olabilir.

14-15 Ocak: Gökyüzü Aydınlanıyor 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren Mersin'de yağışlı hava yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 11 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde 6 dereceye kadar bir serinleme yaşanacak. 15 Ocak Perşembe günü ise güneş tamamen yüzünü gösterecek. Gündüz 11 derece olan sıcaklık, açık gökyüzü nedeniyle gece serinliğini koruyacak.

16 Ocak: Güneşli Kapanış Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma, Mersin için haftanın en sakin ve açık günü olacak. Az bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olacağı kentte, gündüz sıcaklığının 12 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 7 derece dolaylarında kalarak mevsim normallerinde seyredecek. Hafta başında yaşanan yağışlı süreç, Cuma gününe gelindiğinde yerini açık ve serin bir Akdeniz kışına bırakmış olacak. Vatandaşların hafta başındaki ani yağışlara karşı tedbirli olmaları, hafta sonu ise güneşli havanın tadını çıkarmaları tavsiye ediliyor.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.