Mersin okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?

Mersin'de okul yok mu, 11 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Mersin'de 4 Günlük Hava Durumu: Ilıman ve Dengeli Akdeniz Havası

Mersin'de önümüzdeki dört gün boyunca Akdeniz ikliminin ılıman ve dengeli yapısı etkili olacak. Kentte sert hava koşulları beklenmezken, günlük yaşamı olumsuz etkileyecek bir meteorolojik risk öngörülmüyor. İlk gün hava parçalı bulutlu olacak. Sahil kesimlerinde nem oranı hissedilirken, iç kesimlerde hava daha serin olacak.

İkinci günde bulutlu hava etkisini sürdürecek. Zaman zaman rüzgârın etkisini artırmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık düşebilir. Ancak yağış ihtimali düşük seviyelerde seyredecek. Günlük planlar açısından önemli bir aksama beklenmiyor.

Üçüncü gün Mersin'de hava koşulları genel olarak stabil kalacak. Bulutlu gökyüzüyle birlikte zaman zaman güneşli anlar yaşanabilir. Sıcaklıklar gündüzleri ılıman, gece saatlerinde ise serin olacak. Tarım ve deniz faaliyetleri açısından uygun bir hava bekleniyor.

Dördüncü gün ise hava daha açık bir görünüme kavuşabilir. Güneşli ve sakin bir gün yaşanması beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Genel olarak Mersin'de önümüzdeki dört gün boyunca ılıman, dengeli ve sakin bir hava etkili olacak.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.