Mersin okullar tatil mi, 10 Nisan Cuma Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

Mersin'de okul yok mu, 10 Nisan Cuma günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 10 Nisan Cuma Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre, 10 Nisan Cuma günü Mersin ve çevresinde oldukça hareketli bir hava durumu bekleniyor. Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisiyle şehirde gök gürültülü sağanak yağışların ve sert rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte Mersin için saatlik detaylar ve kritik uyarılar.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Cuma sabahının ilk saatlerinden itibaren Mersin semalarını kaplayan yoğun bulutlar, öğle saatlerine doğru yerini şiddetli sağanak yağışlara bırakacak. Yağışların özellikle merkez ilçelerle birlikte Erdemli, Silifke ve Tarsus hattında yer yer metrekareye yüksek miktarda düşmesi öngörülüyor. Gök gürültüsüyle birlikte görülecek yağış anında ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimler ve vatandaşların teyakkuzda olması istendi.

SICAKLIK VE NEM ORANLARI

Hava sıcaklıklarında yağışla birlikte hissedilir bir azalma yaşanacak. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 21 santigrat derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde termometreler 15 santigrat dereceye kadar düşecek. Nem oranının ise sahil şeridinde yüzde 80 ile 90 arasına çıkması bekleniyor. Bu durum, yağışla birlikte havanın daha serin ve kapalı hissedilmesine neden olacak.

DENİZLERDE FIRTINA VE ULAŞIM UYARISI

Mersin liman bölgesi ve açıklarında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtınamsı esmesi bekleniyor. Denizde oluşabilecek dalgalanmalar nedeniyle balıkçıların ve gemi trafiğinin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Şehir içi ulaşımda ise kuvvetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği ve yollarda su birikintilerinin oluşabileceği uyarısı yapıldı. Sürücülerin takip mesafesini korumaları ve hızlarını azaltmaları hayati önem taşıyor.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Nisan Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.