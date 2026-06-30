Merkür retrosu burçlara etkisi! 2026 Merkür retrosu hangi burçları etkiler, ne zaman bitiyor?

Merkür retrosu oğlak, kova, koç, aslan, akrep, ikizler, yay burcuna etkisi nedir? 2026 yazında gerçekleşecek Merkür retrosu, astroloji takviminde yılın dikkat çeken dönemlerinden biri olarak yer alıyor. Yengeç burcunda yaşanacak geri hareket, ev, aile, geçmiş ve duygusal güvenlik başlıklarını gündeme taşıyacak.

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ

2026 yılının ikinci Merkür retrosu, 29 Haziran 2026 tarihinde Yengeç burcunda başlayacak. Bu geri hareketin 23 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, bazı kaynaklarda bitiş tarihi 24 Temmuz olarak yer alıyor. Retronun yalnızca bu tarihler arasında etkili olmayacağı, 27 Haziran civarında başlayacak gölgeli günlerle birlikte sürecin daha erken hissedileceği aktarılıyor. Bu nedenle önemli kararlar, yeni başlangıçlar ve büyük adımlar için Temmuz sonunun beklenmesi tavsiye ediliyor.

Merkür’ün Yengeç burcunda geri hareket etmesi, dönemin ana temasını ev, aile, kökler, geçmiş ve duygusal güvenlik başlıklarında topluyor. Bu süreçte mantıktan çok duyguların belirleyici olabileceği, özellikle aile içinde geçmiş konuların yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor. İletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar, gönderilmeyen e-postalar, yanlış kişiye giden mesajlar, teknolojik aksaklıklar, seyahat planlarında rötar ya da iptal ihtimali ve sözleşme süreçlerinde dikkat gerektiren ayrıntılar, retro döneminin genel uyarıları arasında yer alıyor.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Gökyüzü takvimine göre 2026 yılının ikinci Merkür retrosu 29 Haziran’da başlayacak ve 23 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek. Bazı kaynaklarda bitiş tarihi 24 Temmuz olarak geçse de, verilen bilgilerde ana tarih aralığı 29 Haziran - 23 Temmuz 2026 olarak aktarılıyor. Retronun bitişiyle birlikte özellikle yeni başlangıçlar, önemli kararlar, büyük teknolojik alışverişler, sözleşmeler ve seyahat planları için daha rahat bir zaman aralığına geçileceği değerlendiriliyor.

Retronun etkilerinin yalnızca resmi geri hareket tarihleriyle sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. 27 Haziran civarında başlayacak gölgeli günler, sürecin işaretlerini daha erken hissettirebilir. Bu dönemde elektronik cihazların yedeklenmesi, mesajların ve e-postaların kontrol edilmesi, uçuş ve rezervasyon bilgilerinin gözden geçirilmesi, pasaport sürelerinin incelenmesi ve ani kararlar yerine mevcut işlerin toparlanmasına ağırlık verilmesi öneriliyor.

MERKÜR RETROSU 2026 HANGİ BURÇLARI ETKİLER?

2026 yazındaki Merkür retrosu, her burcu farklı bir yaşam alanında etkileyecek. Koç burçları için ev ve aile içi dinamikler dikkat çekerken, aile büyükleriyle geçmiş konular açılabilir ve evdeki elektronik aletlerde aksaklıklar yaşanabilir. Boğa burçları yakın çevre ve kısa yolculuklar alanında yanlış anlaşılmalara dikkat etmeli; bilet, saat ve yolculuk detaylarını kontrol etmelidir. İkizler burçları için finansal konular gündeme gelirken, gecikmiş ödemeler, eski borçlar ve büyük yatırımlardan kaçınma başlıkları önem kazanıyor.

Yengeç burçları kişisel ifade ve içe dönüş alanında daha hassas bir süreç yaşayabilir; aşırı alınganlık, eski dostlardan ya da eski sevgililerden gelen mesajlar gündeme gelebilir. Başak burçları sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde iletişim kopukluklarına, organizasyonlarda ertelemelere karşı dikkatli olmalı. Terazi burçları kariyer ve iş hayatında yöneticilerle iletişimde özenli davranmalı, radikal kariyer değişikliklerinden uzak durmalıdır. Oğlak burçları ikili ilişkiler ve evlilik alanında çözülmemiş konuları masaya yatırabilir; ani ayrılık kararlarından kaçınmaları tavsiye ediliyor.

MERKÜR RETROSU ASLAN, YAY, İKİZLER, AKREP BURCUNA ETKİSİ

Aslan burçları için 2026 yazındaki Merkür retrosu iç dünya ve bilinçaltı alanında etkili olacak. Bu süreçte inziva ihtiyacı artabilir, yoğun rüyalar görülebilir ve gizli kalmış bazı konular açığa çıkabilir. Aslan burçlarının bu dönemde içe dönük bir atmosfer yaşayabileceği, günlük kararlarını alırken acele etmemesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle duygusal tepkiler, geçmişten gelen düşünceler ve ertelenmiş meseleler, retro sürecinde yeniden dikkat isteyebilir.

Yay burçları için ortak finansal konular gündeme gelirken, eski borçlar ve eş ya da ortakla para konularında yaşanabilecek gerilimler büyütülmemelidir. İkizler burçları finansal başlıklarda gecikmiş ödemeler, eski borçlar ve büyük yatırımlardan kaçınma uyarısıyla karşı karşıya kalacak. Akrep burçları ise seyahatler ve eğitim alanında dikkatli olmalı; yolculuk planlarında aksaklıklar yaşanabileceği için bilet ve rezervasyon kontrollerini ihmal etmemelidir.