Merih Demiral neden yok, Merih Demiral Kosova Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Türkiye’nin Kosova ile deplasmanda oynayacağı heyecan dolu mücadele öncesi, kadroda yer almayan isimler hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle savunmadaki performansıyla dikkat çeken Merih Demiral’ın Kosova maçında neden olmadığı, sakatlık ya da ceza durumunun bulunup bulunmadığı taraftarlar tarafından sorgulanıyor.

MERİH DEMİRAL NEDEN YOK?

A Millî Takımımızın Kosova ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde savunma hattında önemli bir eksik yaşanıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin defans kalesindeki en önemli isimlerinden biri olan Merih Demiral, bu zorlu randevuda sahadaki yerini alamayacak.

Savunmanın bel kemiği olarak görülen Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle Kosova karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bir süredir tedavi süreci devam eden yıldız futbolcunun, tam olarak hazır hale gelmemesi teknik heyeti düşündürdü. Maç saatine kadar durumu takip edilen tecrübeli stoperin, sakatlığının nüksetmemesi adına kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

TEKNİK HEYET RİSKE ETMEK İSTEMEDİ

Son gerçekleştirilen taktik antrenmanlarda takımdan ayrı kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Merih Demiral için sağlık ekibinden beklenen tam onay çıkmadı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncusunun uzun süreli bir sakatlık yaşamaması adına "riske etmeme" kararı alarak Merih’i dinlendirmeyi tercih etti. Savunmadaki bu boşluğun nasıl dolacağı ise maçın en kritik stratejik noktalarından biri haline geldi.

SAVUNMA HATTINDAKİ YENİ KURGU

Merih Demiral’ın yokluğunda savunma göbeğinde kimin görev alacağı merak konusu oldu. Deneyimli oyuncunun eksikliğinde stoper hattında rotasyona giden teknik heyet, antrenmanlarda farklı kombinasyonlar üzerinde durdu. Ay-yıldızlıların bu zorlu deplasmanda Merih’in sertliği ve hava topu hakimiyetini arayıp aramayacağı, maçın gidişatını belirleyen temel unsurlardan biri olacak.