Merih Demiral neden yok, Merih Demiral Kosova Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

A Millî Takımımızın Dünya Kupası yolundaki kritik virajlarından biri olan Kosova karşılaşması öncesinde, savunma hattındaki isimler mercek altına alındı. Futbolseverler, tecrübeli stoperin durumunu merak ederek "Merih Demiral neden yok?" ve "Kosova - Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı?" sorularına yanıt arıyor.

Türkiye’nin Kosova ile deplasmanda oynayacağı heyecan dolu mücadele öncesi, kadroda yer almayan isimler hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle savunmadaki performansıyla dikkat çeken Merih Demiral’ın Kosova maçında neden olmadığı, sakatlık ya da ceza durumunun bulunup bulunmadığı taraftarlar tarafından sorgulanıyor.

MERİH DEMİRAL NEDEN YOK?

A Millî Takımımızın Kosova ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde savunma hattında önemli bir eksik yaşanıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin defans kalesindeki en önemli isimlerinden biri olan Merih Demiral, bu zorlu randevuda sahadaki yerini alamayacak.

Savunmanın bel kemiği olarak görülen Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle Kosova karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bir süredir tedavi süreci devam eden yıldız futbolcunun, tam olarak hazır hale gelmemesi teknik heyeti düşündürdü. Maç saatine kadar durumu takip edilen tecrübeli stoperin, sakatlığının nüksetmemesi adına kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

TEKNİK HEYET RİSKE ETMEK İSTEMEDİ

Son gerçekleştirilen taktik antrenmanlarda takımdan ayrı kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Merih Demiral için sağlık ekibinden beklenen tam onay çıkmadı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncusunun uzun süreli bir sakatlık yaşamaması adına "riske etmeme" kararı alarak Merih’i dinlendirmeyi tercih etti. Savunmadaki bu boşluğun nasıl dolacağı ise maçın en kritik stratejik noktalarından biri haline geldi.

SAVUNMA HATTINDAKİ YENİ KURGU

Merih Demiral’ın yokluğunda savunma göbeğinde kimin görev alacağı merak konusu oldu. Deneyimli oyuncunun eksikliğinde stoper hattında rotasyona giden teknik heyet, antrenmanlarda farklı kombinasyonlar üzerinde durdu. Ay-yıldızlıların bu zorlu deplasmanda Merih’in sertliği ve hava topu hakimiyetini arayıp aramayacağı, maçın gidişatını belirleyen temel unsurlardan biri olacak.

Osman DEMİR
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti

Şehrin göbeğinde kan donduran infaz
Haberler.com
500

Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi

Yavaş'ı en çok zorlayan davaydı! Tüm sanıklar için aynı karar
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Tottenham'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Tottenham'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
SGK borçları 8 Nisan'a kadar ödenebilecek

SGK'dan vatandaşlara nefes aldıracak karar! O ödemelerde süre uzatıldı