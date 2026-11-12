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Merih Demiral hangi takımda oynuyor, Merih Demiral hangi takımlarda oynadı, Merih Demiral kimdir?

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Merih Demiral hangi takımda oynuyor, Merih Demiral hangi takımlarda oynadı, Merih Demiral kimdir?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Merih Demiral oldu. Futbolseverler, Merih Demiral hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli'de forma giyiyor. İtalya'da Sassuolo, Juventus ve Atalanta formalarını giyen deneyimli stoper, 2023 yılından bu yana Al Ahli'de oynuyor. İşte Merih Demiral hakkında merak edilen tüm detaylar.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de oynuyor. Milli stoper, 2023 yaz transfer döneminde Atalanta'dan Al Ahli'ye transfer oldu.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, profesyonel kariyerine Portekiz'de adım attı. Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımında forma giyen Merih, ardından Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'daki performansıyla İtalya'nın yolunu tutan stoper, Sassuolo, Juventus ve Atalanta'da forma giydi. Juventus ile İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Merih, 2023 yılında Al Ahli'ye transfer oldu.

Merih Demiral futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Fenerbahçe (altyapı)

Alcanenense

Sporting Lizbon B

Alanyaspor

Sassuolo

Juventus

Atalanta

Al Ahli (2023-)

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, A Milli Takım'ın savunmasının lider isimlerinden biri. Sert savunma anlayışı, hava toplarındaki gücü ve kararlılığıyla tanınan Merih, EURO 2024'te Avusturya karşısında attığı iki golle tarihe geçti.

MERİH DEMİRAL KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1998 doğumlu olan Merih Demiral, 28 yaşında.

MERİH DEMİRAL NERELİ?

Merih Demiral, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğdu.

MERİH DEMİRAL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Merih Demiral, stoper mevkisinde görev yapıyor.

MERİH DEMİRAL MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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