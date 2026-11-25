Merhamet mi Cinayet mi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Brezilyalı yönetmen Afonso Poyart'ın yönettiği filmin çekimleri ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta'da yapıldı. Çekimleri 2012 sonbaharında başlayan film, 2015 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerinde Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan ve Abbie Cornish yer alıyor.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Merhamet mi Cinayet mi'nin çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta ve çevresinde gerçekleştirildi. Son yıllarda Hollywood yapımlarının sıkça tercih ettiği Atlanta, filmin karanlık ve gerilim dolu atmosferine ev sahipliği yaptı.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2012 sonbaharında başladı. Merhamet mi Cinayet mi, uzun bir bekleyişin ardından 2015 yılında vizyona girdi. Film, ABD'de ise 2016 yılının sonunda gösterime çıktı.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, kızının ölümünün ardından kendini dünyadan soyutlayan emekli doktor John Clancy'nin hikâyesini anlatıyor. Geleceği görme ve insanların geçmişini sezme yeteneğine sahip olan Clancy, FBI ajanlarının çözemediği bir seri cinayet davası için yardım istemesiyle yeniden harekete geçiyor.

Soruşturma ilerledikçe Clancy, kendisiyle aynı yeteneklere sahip, hatta ondan daha güçlü bir seri katil olan Charles Ambrose'un izine ulaşıyor. Kurbanlarını belirli bir amaçla seçen katilin peşine düşen Clancy, merhamet ile cinayet arasındaki ince çizgide zorlu bir zihin savaşına giriyor.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins: Dr. John Clancy

Colin Farrell: Charles Ambrose

Jeffrey Dean Morgan: FBI Ajanı Joe Merriwether

Abbie Cornish: FBI Ajanı Katherine Cowles

Marley Shelton

Xander Berkeley

Jordan Woods-Robinson

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Brezilyalı yönetmen Afonso Poyart oturuyor. Senaryosunu Sean Bailey, Ted Griffin ve Peter Morgan'ın kaleme aldığı film, gerilim ve polisiye türünde.

Çekim tarihinde kaynaklar arasında fark var: Haberler.com çekimlerin 2015'te yapıldığını yazıyor. Benim bildiğim, çekimlerin 2012 sonbaharında Atlanta'da başladığı. Bu yüzden 2012 yazdım, ancak bu bilgiyi bu sefer ayrı bir kaynaktan teyit etmedim. Emin olmak istemezsen "Merhamet mi Cinayet mi, 2015 yılında vizyona girdi" demekle yetinebilirsin.