Mercan Köşk konusu ne, Mercan Köşk dizisi neyi anlatıyor?

Mercan Köşk dizisi neyi anlatıyor? sorusunun yanıtı da dizinin ilk tanıtımlarının ardından araştırılmaya başlandı. Cemre’nin Tarsus’a dönüşü, yalnızca kayıp eşinin izini sürmesine değil, yıllardır açığa çıkmayan olayların yeniden gün yüzüne çıkmasına da neden oluyor. Aras ve Toprak arasındaki güçlü bağın da önemli bir yer tuttuğu dizide, aşk, aile, geçmiş ve hesaplaşma temaları bir arada işleniyor.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ KONUSU NE, NEYİ ANLATIYOR?

ATV’nin yeni sezon yapımlarından Mercan Köşk dizisinin konusu ve hikayesi izleyicilerin gündeminde. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi, kayıp bir eşin ardından başlayan arayışı, iki aile arasında yıllardır süregelen düşmanlığı ve geçmişte saklanan sırları konu alıyor. Cemre’nin hayatı, evlendikten kısa süre sonra eşi Asil’in gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla tamamen değişiyor.