Mercan Köşk konusu ne, Mercan Köşk dizisi neyi anlatıyor?
ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün konusu ve hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin yer aldığı dizi, geçmişten gelen sırların, aileler arasındaki hesaplaşmaların ve kayıpların gölgesinde gelişen olayları konu alıyor. Cemre’nin kaybolan eşi Asil’i bulmak için kardeşi Mert’le birlikte Tarsus’a gelmesiyle başlayan hikaye, kısa sürede iki aile arasındaki eski bağları ve sırları yeniden gündeme taşıyor.
Mercan Köşk dizisi neyi anlatıyor? sorusunun yanıtı da dizinin ilk tanıtımlarının ardından araştırılmaya başlandı. Cemre’nin Tarsus’a dönüşü, yalnızca kayıp eşinin izini sürmesine değil, yıllardır açığa çıkmayan olayların yeniden gün yüzüne çıkmasına da neden oluyor. Aras ve Toprak arasındaki güçlü bağın da önemli bir yer tuttuğu dizide, aşk, aile, geçmiş ve hesaplaşma temaları bir arada işleniyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ KONUSU NE, NEYİ ANLATIYOR?
ATV’nin yeni sezon yapımlarından Mercan Köşk dizisinin konusu ve hikayesi izleyicilerin gündeminde. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi, kayıp bir eşin ardından başlayan arayışı, iki aile arasında yıllardır süregelen düşmanlığı ve geçmişte saklanan sırları konu alıyor. Cemre’nin hayatı, evlendikten kısa süre sonra eşi Asil’in gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla tamamen değişiyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEYİ ANLATIYOR?
Mercan Köşk dizisi, Cemre’nin kaybolan eşinin izini sürmek için Tarsus’a gelmesiyle başlayan olayları anlatıyor. Gerçeği öğrenmek isteyen Cemre, burada yalnızca Asil’in kayboluşuna ilişkin cevapların peşine düşmüyor. Aynı zamanda geçmişinde kalan olaylarla ve iki aile arasında yıllardır devam eden hesaplaşmayla yüzleşmek zorunda kalıyor.
Cemre’nin Tarsus’a gelişi, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki eski dengeleri de değiştiriyor. Genç kadının yolu, ailesinin sorumluluğunu üstlenen ve önemli gerçekleri saklamak zorunda kalan Aras Akıncı ile kesişiyor. Aras’ın ailesini koruma çabası ile Cemre’nin gerçeğe ulaşma isteği, ikiliyi giderek daha büyük bir çatışmanın içine sürüklüyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİNDE CEMRE VE ARAS'IN HİKAYESİ
Dizinin merkezindeki karakterlerden Cemre, eşinin kaybolmasının ardından cevapları bulabilmek için Tarsus’a geliyor. Ancak burada karşılaştığı gerçekler, başlangıçta düşündüğünden çok daha karmaşık bir tablo ortaya çıkarıyor. Cemre, bir yandan Asil’in nerede olduğunu araştırırken diğer yandan ailelerin geçmişine dair önemli sırlarla karşılaşıyor.
Aras Akıncı ise ailesini korumak için bazı gerçekleri gizlemek zorunda kalan bir karakter olarak hikayede öne çıkıyor. Cemre ile Aras’ın yollarının kesişmesi, iki aile arasındaki eski düşmanlığın yeniden alevlenmesine neden oluyor. İkilinin arasında zamanla oluşan yakınlık ise yaşanan çatışmayı daha da karmaşık hale getiriyor.
MERCANDAĞ VE HOZAN AİLELERİ ARASINDAKİ HESAPLAŞMA
Mercan Köşk dizisinin hikayesinde Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki geçmişten gelen düşmanlık önemli bir yer tutuyor. Yıllar önce yaşanan olayların etkileri günümüzde de devam ederken, saklanan gerçeklerin ortaya çıkması aileler arasındaki dengeleri değiştirmeye başlıyor.
Cemre’nin gerçeği ortaya çıkarma mücadelesi ve Aras’ın ailesini koruma isteği farklı yönlere ilerlese de ikilinin arasındaki bağ giderek güçleniyor. Ancak geçmişin yükü, Cemre ve Aras’ın ilişkisini de zorlu bir sınavın içine sokuyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Mercan Köşk’ün başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani yer alıyor. Kubilay Aka dizide Aras Akıncı’yı, Hafsanur Sancaktutan Cemre Demiray’ı, Bertan Asllani ise Toprak Mercandağ’ı canlandırıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Tülin Özen, Halil Babür, Ulviye Karaca, Taha Baran Özbek, Can Bartu Arslan, Hazal Çağlar, Zehra Kelleci, Haki Biçici, Berna Cındıl, Selin Köseoğlu, Merve Şeyma Zengin, Mehmet Avcı ve Engin Yüksel de bulunuyor.
MERCAN KÖŞK DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mercan Köşk, ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Yapım, cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.
MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ Kİ?
Mercan Köşk’ün yapımını FARO ve Sinehane üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu’na ait olan yapımın senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı hazırlıyor.
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