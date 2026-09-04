Mercan Köşk hangi kanalda yayınlanıyor, Mercan Köşk hangi gün yayınlanıyor?

Mercan Köşk hangi gün yayınlanıyor? sorusunun yanıtı belli olurken, dizinin yayın günü cumartesi olarak açıklandı. Aile sırları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve imkânsız bir aşkı merkezine alan Mercan Köşk, her cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak.

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

ATV’nin yeni dizisi Mercan Köşk, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle ekran yolculuğuna başlıyor. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan dizi, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki yıllardır süregelen çatışmayı, aile sırlarını ve yaşanacak büyük aşkları konu alıyor. Peki Mercan Köşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenler.

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Merakla beklenen Mercan Köşk, 5 Eylül 2026 Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi, bundan sonraki bölümleriyle de cumartesi akşamları ekranlarda olacak.

Mercan Köşk yayın tarihi: 5 Eylül 2026 Cumartesi

Yayın saati: 20.00

Yayın kanalı: ATV

MERCAN KÖŞK HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

FARO ve Sinehane imzalı Mercan Köşk dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonda cumartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olması beklenen dizi, ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Mercan Köşk, yıllardır devam eden Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki büyük hesaplaşmayı merkezine alıyor. Geçmişten günümüze taşınan sırlar ve aileler arasındaki düşmanlık, karakterlerin hayatında önemli değişimlere yol açıyor.

Hikâyenin merkezindeki gelişmeler ise Cemre’nin Tarsus’a gelişiyle farklı bir boyut kazanıyor. Cemre’nin hayatına giren yeni insanlar ve karşılaştığı sırlar, iki aile arasındaki dengeleri değiştirmeye başlıyor. Aile çatışmalarıyla birlikte gelişen duygusal ilişkiler, dizinin hikâyesindeki önemli unsurlar arasında yer alıyor.

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Mercan Köşk’ün kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Kubilay Aka – Aras

• Hafsanur Sancaktutan – Cemre

• Bertan Asllani – Toprak

• Mehmet Özgür

• Zeyno Eracar

• Ulviye Karaca

• Tülin Özen

• Halil Babür

• Haki Biçici

• Can Bartu Arslan

• Zehra Kelleci

• Merve Şeyma Zengin

• Selin Köseoğlu

• Berna Cındıl

Dizinin müziklerinde ise Türk televizyon dünyasının tanınan bestecilerinden Toygar Işıklı imzası bulunuyor.

MERCAN KÖŞK YAPIM ŞİRKETİ VE MÜZİKLERİ

Mercan Köşk, FARO ve Sinehane ortaklığıyla hazırlanıyor. Dizinin müziklerini Toygar Işıklı hazırlarken, yapım güçlü oyuncu kadrosu ve aile çatışmalarını merkeze alan hikâyesiyle dikkat çekiyor.

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mercan Köşk, 5 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak.

MERCAN KÖŞK HANGİ KANALDA?

Mercan Köşk dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi cumartesi akşamları yayınlanacak.

MERCAN KÖŞK'ÜN BAŞROLLERİNDE KİMLER VAR?

Dizinin başrollerini Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre) ve Bertan Asllani (Toprak) paylaşıyor. Dizide iki aile arasındaki geçmişten gelen hesaplaşmaların yanı sıra karakterlerin yaşayacağı aşk ve dram da işlenecek.