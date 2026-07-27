Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, gösterdiği başarılı performansla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası voleybol camiasında da yakından takip ediliyor. Milli takım formasıyla elde ettiği başarıların ardından sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında Melissa Vargas aslen nereli?, Melissa Vargas Türk vatandaşı mı? ve Vargas’ın Anne ve Babası Nereli? soruları yer alıyor. İşte resmi bilgiler doğrultusunda Melissa Vargas'ın kökeni, vatandaşlık süreci ve ailesi hakkında bilinenler...

MELISSA VARGAS ASLEN NERELİ?

Melissa Teresa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999 tarihinde Küba'nın Cienfuegos kentinde dünyaya gelmiştir. Bu nedenle Melissa Vargas aslen Kübalıdır.

Küba'da doğup büyüyen Vargas, küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi göstermiş ve yeteneği sayesinde kısa sürede dikkat çekmiştir. Spor kariyerine henüz çocuk yaşlarda başlayan başarılı pasör çaprazı, ilerleyen yıllarda uluslararası voleybolun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

Vargas'ın doğduğu şehir olan Cienfuegos, Küba'nın önemli liman kentlerinden biri olarak bilinmektedir. Burada başlayan spor yolculuğu, onu dünya voleybolunun zirvesine taşıyan kariyerin ilk adımlarını oluşturmuştur.

MELISSA VARGAS TÜRK VATANDAŞI MI?

Evet. Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncularından Melissa Vargas, Türk vatandaşıdır. Tam adı Melissa Teresa Vargas Abreu olan başarılı voleybolcunun Türk vatandaşlığına geçiş süreci 2021 yılında resmiyet kazanmıştır.

9 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen resmi törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine T.C. Kimlik Kartı takdim edilmiştir. Böylece Vargas, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmiştir.

Ancak Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) kuralları gereği vatandaşlık değişikliği sonrasında milli takım forması giyebilmek için belirli bir bekleme süresi uygulanmaktadır.

VARGAS’IN ANNE VE BABASI NERELİ?

Melissa Vargas'ın ailesi de Küba kökenlidir. Resmi olarak bilinen bilgilere göre hem annesi hem de babası Küba doğumlu ve Kübalıdır.

Vargas'ın babasının eski bir hentbol oyuncusu olduğu bilinmektedir. Sporcu bir aile ortamında yetişmesi, küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyümesine katkı sağlamıştır.

Melissa Vargas, 6 yaşında voleybola başlamış, 8 yaşında ise okul takımına katılmıştır. Çocukluk yıllarında ailesi, Küba'daki zorlu şartlara rağmen onun spor kariyerini desteklemiş ve gelişim sürecinde önemli rol oynamıştır.

Annesi ve babasının verdiği destek sayesinde küçük yaşlardan itibaren voleybola odaklanan Vargas, ilerleyen yıllarda uluslararası seviyede başarı elde ederek dünya voleybolunun öne çıkan isimlerinden biri olmuştur.