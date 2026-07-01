Türkiye'nin önde gelen iş insanı ailelerinden birinin mensubu olan Elçin Melisa Sabancı Tapan, eğitim hayatı, yönetim kurulu görevleri, sosyal girişimcilik çalışmaları ve sanat alanındaki projeleriyle öne çıkan isimler arasında yer almaktadır. Uluslararası eğitim geçmişini farklı sektörlerde edindiği deneyimlerle birleştiren Melisa Tapan Sabancı, özellikle sosyal etki odaklı projeler ve kültür-sanat girişimleriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Peki, Melisa Tapan Sabancı kimdir, sevgilisi kim? Melisa Tapan Sabancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

MELİSA TAPAN SABANCI KİMDİR?

Tam adıyla Elçin Melisa Sabancı Tapan, 13 Ocak 1993 doğumludur. Eğitim hayatı boyunca uluslararası akademik kurumlarda öğrenim gören Tapan, iş dünyası, sosyal girişimcilik ve kültür-sanat alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Lisans eğitimini Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji bölümlerinde tamamlayan Elçin Melisa Sabancı Tapan, yüksek lisans eğitimini ise New York'ta bulunan Columbia Üniversitesi'nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma alanında tamamlamıştır.

Akademik eğitiminin ardından farklı uluslararası kurumlarda deneyim kazanan Tapan, danışmanlık, finans, enerji ve sanayi alanlarında çeşitli projelerde görev almıştır.

İş yaşamında edindiği deneyimlerini sosyal fayda sağlayan girişimlerle bir araya getiren Melisa Tapan Sabancı, özellikle sanat üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemeye yönelik çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

2019 yılının sonbaharında sanatçılar ve yaratıcı üreticilere destek olmak amacıyla Gate 27 girişimini hayata geçiren Tapan, bu yapının sanat dünyasının önde gelen kurumlarıyla iş birlikleri geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Mesleki çalışmalarında sosyal girişimcilik ekseninde faaliyet gösteren Elçin Melisa Sabancı Tapan; Sabancı Vakfı'nı, Sabancı Üniversitesi'ni ve Sakıp Sabancı Müzesi'ni vizyonu doğrultusunda desteklemekte, bunun yanında birçok sivil toplum kuruluşunun sosyal sorumluluk projelerinde danışmanlık görevleri üstlenmektedir.

Günümüzde Sabancı Holding ve Vista Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tapan, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak da çalışmalarını sürdürmektedir.

Bunun yanında Tate Uluslararası Konsey'i, YPO (Genç Başkanlar Organizasyonu) ve TÜSİAD üyelikleri bulunmaktadır.

MELİSA TAPAN SABANCI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Paylaşılan bilgiler kapsamında Elçin Melisa Sabancı Tapan'ın özel hayatı veya sevgilisine ilişkin doğrulanmış herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle konu hakkında resmi olarak doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır.

MELİSA TAPAN SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Elçin Melisa Sabancı Tapan, 13 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

MELİSA TAPAN SABANCI NE İŞ YAPIYOR?

Elçin Melisa Sabancı Tapan, iş dünyasında yönetim kurulu üyeliği görevlerinin yanı sıra sosyal girişimcilik ve kültür-sanat alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Eğitim hayatının ardından BCG ve PwC gibi danışmanlık şirketlerinde, Uluslararası Enerji Ajansı'nda ve Sabancı Holding'de ek eğitimler almıştır. Daha sonra Marshall Wace'te yönetici adayı programını tamamlayarak finans ve yatırım alanında deneyim kazanmıştır.

Farklı sektörlerde edindiği bilgi ve deneyim doğrultusunda finansal katılım ve sürdürülebilir sanayi üzerine çeşitli projelerde görev alan Tapan, çalışmalarını sosyal etki odaklı girişimler etrafında şekillendirmiştir.

2019 yılında kurduğu Gate 27 ile sanat alanındaki üretimlerin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlamış, girişimin ulusal ve uluslararası sanat kurumlarıyla iş birlikleri geliştirmesine destek olmuştur.

Bunun yanında;

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi,

Vista Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin çalışmalarını desteklemekte; çeşitli sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

MELİSA SABANCI KİMİN KIZIDIR?

Tam adıyla Elçin Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ile iş insanı Bedri Eran Tapan'ın kızıdır.

Aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından merhum Sakıp Sabancı'nın torunudur.