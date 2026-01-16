Haberler

Melisa Şahin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Melisa Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Melisa Şahin hakkında son dakika gelişmeleri gündemde. Gözaltına alınıp alınmadığı ve operasyonun arka planı merak edilirken, ünlü sunucu ve modelin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Melisa Şahin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Melisa Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Melisa Şahin gündemdeki gelişmelerle dikkat çekiyor. Gözaltına alınıp alınmadığı ve bu durumun neden kaynaklandığı merak edilirken, genç model ve sunucunun hayatı, yaşı ve memleketi hakkında da pek çok kişi bilgi edinmek istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİSA ŞAHİN GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Şahin'in de aralarında bulunduğu en az 5 kişi daha gözaltına alındı.

MELİSA ŞAHİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Melisa Şahin, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında, şüpheli olarak gözaltına alındı. Operasyonda Çağla Boz'un evinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmişti ve soruşturma bu kapsamda derinleşti.

MELİSA ŞAHİN KİMDİR?

Melisa Şahin, 1989 doğumlu İstanbul'lu model ve TV sunucusudur. 2. sezon "Bu Tarz Benim" yarışmasında yer almış ve Kanal T ekranlarında "Melisa ve Moda" adlı programı sunmuştur.

MELİSA ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şahin, 1989 doğumlu olup 37 yaşındadır.

MELİSA ŞAHİN NERELİ?

Melisa Şahin İstanbul doğumludur.

MELİSA ŞAHİN'İN KARİYERİ

Melisa Şahin, mankenlik ve sunuculuk yapmaktadır. 2013 Model Of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2. sezon "Bu Tarz Benim" yarışmasında yarışmacı olarak yer almış, yarışmada ünlü modacılar ve jüri üyeleriyle çalışmıştır. Kanal T'de "Melisa ve Moda" adlı programı sunmuş ve sosyal medyada da aktif olarak yer almaktadır. Binicilik sporu ile ilgilenir ve İngilizce, İtalyanca ve Korece bilmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
500

