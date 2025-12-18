Melisa Döngel gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Melisa Döngel hakkında ortaya atılan söylentiler gündemi bir anda hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun adının bir soruşturmayla anılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Melisa Döngel bu kez neden konuşuluyor? Detaylar merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİSA DÖNGEL GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Melisa Döngel hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilmiş ancak adresinde bulunamadığı için gözaltına alınamamıştır.

MELİSA DÖNGEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Melisa Döngel'in adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen isimler arasında yer aldı. Ancak kendisi gözaltına alınmadığı için soruşturmadaki durumu ve iddialara ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Genç yaşta televizyon dünyasına adım atan Döngel, yer aldığı projelerle kısa sürede tanınmıştır.

MELİSA DÖNGEL KAÇ YAŞINDA?

Melisa Döngel, 18 Eylül 1999 doğumludur. 18 Aralık 2025 itibarıyla 26 yaşındadır.

MELİSA DÖNGEL NERELİ?

İstanbul doğumludur.

MELİSA DÖNGEL'İN KARİYERİ