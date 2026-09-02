Melisa Aslı Pamuk kimdir? Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli?

Yusuf Yazıcı ile evliliği ve oyunculuk kariyeriyle sık sık gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk'un hayatı araştırılıyor. 14 Nisan 1991 doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? 2011'de Miss Turkey tacını takan ve ardından oyunculuk kariyerinde önemli projelerde yer alan Pamuk, bu kez Yusuf Yazıcı'nın eşi olarak merak edilen isimler arasında öne çıkıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, oyuncu, model ve güzellik yarışması birincisi olarak tanınmaktadır. 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya gelen Pamuk, 2011 yılında Miss Turkey birincisi olmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde alan Pamuk, Türkiye'de birçok dizi ve film projesinde rol aldı.

MELİSA ASLI PAMUK KAÇ YAŞINDA?

14 Nisan 1991 doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

MELİSA ASLI PAMUK NERELİ?

Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'nın Haarlem kentinde doğmuştur. Türk kökenli olan Pamuk'un ailesi Hatay'ın İskenderun ilçesindendir. Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi almaya başlayan Pamuk, modellik ve oyunculuk kariyerine odaklanmak için eğitimine ara vermiştir.

MELİSA ASLI PAMUK'UN KARİYERİ

Melisa Aslı Pamuk modelliğe 14 yaşında başladı. 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Best Promising" unvanını kazanan Pamuk, 2011 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve aynı yıl Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etti.

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda Hollanda'da başlayan Pamuk, Türkiye'de ise Yer Gök Aşk, Ulan İstanbul, Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Çarpışma ve Yeni Hayat gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle Kara Sevda dizisindeki Asu karakteri ve Çarpışma dizisindeki Cemre Gür rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Sinema projeleri arasında G.D.O. KaraKedi, Kadınlara Mahsus, Sen Büyümeye Bak ve Cem Karaca'nın Gözyaşları gibi yapımlar bulunmaktadır.