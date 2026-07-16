Melis Selçukoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Melis Selçukoğlu neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 isim arasında Melis Selçukoğlu da yer aldı. Operasyonun ardından "Melis Selçukoğlu kimdir, Melis Selçukoğlu neden gözaltına alındı?" soruları kamuoyunda merak konusu olurken, resmi makamlar tarafından kişiye ilişkin biyografik bilgiler paylaşılmadı.

MELİS SELÇUKOĞLU KİMDİR?

Melis Selçukoğlu'nun kim olduğuna ilişkin resmi kurumlar tarafından paylaşılmış kapsamlı bir biyografi ya da kamuoyuna açık doğrulanmış kişisel bilgi bulunmuyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16 Temmuz 2026 tarihinde duyurduğu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli arasında Melis Selçukoğlu'nun ismi de yer aldı. Bunun dışında yaşı, doğum yeri, mesleği veya kariyerine ilişkin resmi kaynaklarca doğrulanmış bilgiler paylaşılmış değil.

Bu nedenle Melis Selçukoğlu hakkında doğrulanmamış sosyal medya paylaşımları veya çeşitli platformlarda yer alan iddialar yerine yalnızca resmi makamlar tarafından açıklanan bilgiler esas alınmalıdır. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yetkili merciler tarafından yeni açıklamalar yapılması halinde kamuoyuna yansıyacak bilgiler de netlik kazanacaktır.

MELİS SELÇUKOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre soruşturma, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülüyor.

Savcılık açıklamasında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmeleri yönünde talimat verildi.

Melis Selçukoğlu'nun dosyasına ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı olup, soruşturma devam etmektedir. Hakkındaki iddialar yargı sürecinin konusunu oluşturmakta olup, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 25 kişinin isimleri şu şekilde açıklandı:

Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

Ateş İnce (Gözaltında)

Öner Faruk Işık (Gözaltında)

Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

Aybüke Albere (Gözaltında)

Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

İrem Haznedar (Gözaltında)

Orhan Yıldı

Burak Çelik

Volkan Büyükhanlı

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Feyza Cihan

Asude Mercan

H. Eylem İpek Şafak

Gökhan Şafak

Ümit Aslan

Buğra Balkaya

Akın Altan

Oğuz Alp Güler

Kübra Altay

Hilal Zeynep Hedbe

Melis Selçukoğlu

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon kapsamında bazı şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yetkili makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda dosyaya ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Soruşturmanın halen devam ettiği, gözaltı kararının suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmediği ve nihai değerlendirmenin yargılama sürecinin ardından yapılacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle süreç boyunca resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.