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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenmesinin ardından ilk kez anne oldu. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin'in eşi Sedat Arpalık'ın yaşı ve kim olduğu da bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Melike Şahin'in eşi kaç yaşında? Melike Şahin'in eşi kimdir? Detaylar...

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KAÇ YAŞINDA?

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık'ın yaşı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında net bir yaş bilgisi bulunmuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arpalık'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Şahin ile yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2023 yılında evlenen Sedat Arpalık, daha çok ünlü şarkıcının eşi olarak kamuoyunda yer aldı. Çiftin evliliğinin ardından Arpalık'ın özel hayatı da merak konusu olurken, kendisi hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmadığı görülüyor.

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİMDİR?

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık, iş insanı olarak biliniyor. Şahin ile evliliğinin ardından kamuoyunun dikkatini çeken Arpalık, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İş hayatıyla adını duyuran Arpalık'ın özel yaşamına ilişkin kamuoyunda sınırlı bilgi bulunuyor.

Melike Şahin ile Sedat Arpalık, yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2023 yılında evlendi. Çift, 2026 yılında ise ilk çocuklarını kucakladı. Melike Şahin'in sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmesiyle birlikte çift, anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Şahin, hamilelik sürecinde konserlerine devam ederken bebeğinin cinsiyetini temmuz ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konser sırasında duyurdu. Konser sırasında okunan mektupla bebeğinin erkek olacağını açıklayan Şahin, seslendirdiği şarkıların hem kendisine hem de dünyaya gelmesini beklediği oğluna iyi gelmesini diledi.

Sedat Arpalık'ın özel hayatına ilişkin kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmazken, Melike Şahin ile evliliği ve çiftin ilk çocuklarını dünyaya getirmesi son dönemde kendisi hakkındaki araştırmaları gündeme taşıdı.