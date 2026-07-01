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Melih Kabasakal kimdir, hangi takımda, mevki ne? Trabzonspor'a transfer olan Melih Kabasakal kaç yaşında, nereli?

Melih Kabasakal kimdir, hangi takımda, mevki ne? Trabzonspor'a transfer olan Melih Kabasakal kaç yaşında, nereli?
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Gaziantep FK'nın Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağladığını açıkladığı Melih Kabasakal, yeniden bordo-mavili formayı giymeye hazırlanıyor. Kariyerine Trabzonspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusunun yaşı, memleketi, futbol geçmişi ve kariyerine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Melih Kabasakal kimdir, hangi takımda, mevki ne? Trabzonspor'a transfer olan Melih Kabasakal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Gaziantep Fk, tecrübeli orta saha oyuncusu Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, futbolcuya kulübe verdiği emek ve katkılar nedeniyle teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilekleri iletildi. Peki, Melih Kabasakal kimdir, hangi takımda, mevki ne? Trabzonspor'a transfer olan Melih Kabasakal kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TRABZONSPOR'A TRANSFER OLAN MELİH KABASAKAL KİMDİR?

Melih Kabasakal, 18 Şubat 1996 tarihinde Sinop'un Boyabat ilçesinde dünyaya geldi. Futbola altyapıda başlayan oyuncu, gelişimini Boyabat Çeltikspor ve Samsunspor altyapılarında sürdürdü. Ardından Trabzonspor altyapısına transfer olan futbolcu, burada gösterdiği performansın ardından profesyonel sözleşmeye imza attı.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Trabzonspor'da başlayan Melih Kabasakal, gelişimini sürdürebilmesi amacıyla farklı dönemlerde kiralık olarak Sarıyer ve 1461 Trabzon formalarını giydi. Daha sonra Esenler Erokspor, İstanbulspor, Eyüpspor ve Gaziantep Fk'da görev yapan futbolcu, kariyerinde toplam 303 resmi maçta forma giyerken 8 gole imza attı.

Gaziantep Fk'nın yaptığı resmi açıklamayla Trabzonspor'a transferi kesinleşen Melih Kabasakal, kariyerinde ikinci kez bordo-mavili takımın kadrosuna katılmış oldu.

MELİH KABASAKAL HANGİ TAKIMDA?

Melih Kabasakal'ın son olarak formasını giydiği takım Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK, yaptığı resmi açıklamada tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını kamuoyuna duyurdu. Böylece Melih Kabasakal, yeniden Trabzonspor kadrosuna katıldı.

Futbol kariyerinde sırasıyla Trabzonspor, Sarıyer, 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, İstanbulspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK formalarını giyen oyuncu, yeniden Trabzonspor'da görev yapacak.

MELİH KABASAKAL MEVKİ NE?

Melih Kabasakal'ın oynadığı mevki orta sahadır.

1,78 metre boyundaki futbolcu, profesyonel kariyeri boyunca orta saha pozisyonunda görev aldı. Kariyer kayıtlarında da mevkii orta saha olarak yer alan Melih Kabasakal, bugüne kadar forma giydiği kulüplerde bu bölgede görev yaptı.

MELİH KABASAKAL KAÇ YAŞINDA?

Melih Kabasakal, 18 Şubat 1996 doğumludur.

Doğum tarihine göre futbolcu 30 yaşındadır. Gaziantep FK'da geçirdiği dönemin ardından Trabzonspor'a transfer olan deneyimli oyuncu, profesyonel kariyerine 2016 yılında başladı.

Geride kalan sezonda Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de 27 maçta görev yapan Melih Kabasakal, kariyerinde bugüne kadar 303 resmi karşılaşmada forma giydi ve 8 gol kaydetti.

MELİH KABASAKAL NERELİ?

Melih Kabasakal, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğmuştur.

Futbola Boyabat Çeltikspor altyapısında başlayan oyuncu, daha sonra Samsunspor ve Trabzonspor altyapılarında gelişimini sürdürdü. Profesyonel kariyerine Trabzonspor'da adım atan Melih Kabasakal, sonraki yıllarda Sarıyer, 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, İstanbulspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK formalarını giydi.

MELİH KABASAKAL KARİYERİ

Melih Kabasakal'ın altyapı kariyeri Boyabat Çeltikspor'da başladı. Daha sonra Samsunspor ve Trabzonspor altyapılarında forma giydi.

Profesyonel futbol kariyerinde ise şu kulüplerde görev yaptı:

Trabzonspor (2016-2018)

Sarıyer (2016-2017 / kiralık)

1461 Trabzon (2017-2018 / kiralık)

Esenler Erokspor (2018-2020)

İstanbulspor (2020-2023)

Eyüpspor (2023-2025)

Gaziantep FK (2025)

Trabzonspor (transfer anlaşması sağlandı)

Kariyeri boyunca toplam 303 resmi karşılaşmada görev yapan Melih Kabasakal, 8 gol kaydetti. Gaziantep FK'nın resmi açıklamasıyla birlikte deneyimli orta saha oyuncusunun Trabzonspor'a transfer süreci tamamlandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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