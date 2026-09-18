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Trabzonspor'da forma giyen Melih Kabasakal'ın futbol kariyeri ve özel hayatına ilişkin detaylar, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Melih Kabasakal hangi takımda oynuyor? Melih Kabasakal kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MELİH KABASAKAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Melih Kabasakal, 18 Şubat 1996 tarihinde Boyabat'ta dünyaya geldi. Türk futbolcu, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolcu bilgi sisteminde Kabasakal'ın doğum yeri Boyabat, doğum tarihi ise 18 Şubat 1996 olarak yer alıyor.

2026 yılı itibarıyla 30 yaşında olan Melih Kabasakal'ın profesyonel futbol kariyeri 2016 yılında Trabzonspor'da başladı. Kariyerinde Sarıyer, 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, İstanbulspor ve Eyüpspor formalarını da giydi.

MELİH KABASAKAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Melih Kabasakal, 2026-2027 sezonunda Trabzonspor forması giyiyor. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında oyuncunun Trabzonspor ile sözleşmesinin 1 Temmuz 2026'da başladığı ve 30 Haziran 2028'e kadar sürdüğü görülüyor.

Trabzonspor da 1 Temmuz 2026 tarihli KAP bildiriminde Melih Kabasakal ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kabasakal'ın kariyerindeki Trabzonspor dönemi, profesyonel futbol hayatının başladığı kulübe dönüşünü de beraberinde getirdi. 2016 yılında Trabzonspor'da profesyonel olan futbolcu, daha sonra farklı takımlarda forma giydikten sonra 2026 yılında yeniden bordo-mavili ekibin kadrosuna katıldı.