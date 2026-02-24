Melih Abuaf kimdir, Melih Abuaf Yahudi mi? Youtube'da kaç kanalı var, geliri ne kadar?

Sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve YouTube projeleriyle dikkat çeken Melih Abuaf hakkında "Yahudi mi?", "YouTube'da kaç kanalı var?" ve "Ne kadar kazanıyor?" gibi sorular sıkça araştırılıyor. Özellikle YouTube gelirleri ve dijital projelerden elde ettiği kazançla gündeme gelen Abuaf'ın özel hayatı ve kariyer yolculuğu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER ÇOCUK İÇERİKLERİNİN ARKASINDAKİ İSİM GÜNDEMDE

Milyonlarca çocuğun her gün ilgiyle izlediği, ezberlediği ve tekrar tekrar açtığı dijital çocuk içeriklerinin arkasındaki yönetim yapısı kamuoyunda tartışma konusu oldu. "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan TV" gibi geniş kitlelere ulaşan platformların kimler tarafından yönlendirildiği yeniden gündeme taşındı.

Özellikle okul öncesi yaş grubuna hitap eden bu içeriklerin, çocukların zihinsel gelişimi, dil yapısı ve kültürel algıları üzerindeki etkisi uzun süredir uzmanlar tarafından da tartışılıyor.

DİJİTAL ÇOCUK İÇERİKLERİ VE KÜLTÜREL ETKİ TARTIŞMASI

Dijital platformlarda milyarlarca izlenmeye ulaşan çocuk kanalları, artık yalnızca eğlence değil; aynı zamanda değer aktarımı açısından da önemli bir rol üstleniyor. Aileler, çocukların maruz kaldığı içeriklerin hangi bakış açısıyla üretildiğini ve hangi değerler etrafında şekillendiğini daha fazla sorgulamaya başladı.

Sosyal medyada yükselen "Bizim çocuklarımız, bizim kültürümüzle büyüsün" yaklaşımı, bu platformların sahiplik yapısına yönelik ilgiyi de artırdı.

MELİH ABUAF KİMDİR?

Bu dijital çocuk içeriklerinin arkasındaki isim olarak Melih Abuaf öne çıkıyor. 1985 yılında İstanbul'da doğan Abuaf, dijital medya dünyasında uzun süredir aktif olan bir girişimci.

Ailesinin kökeni, yaklaşık 500 yıl önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerine dayanmaktadır. Abuaf, daha önce verdiği röportajlarda bu göç hikâyesini ve soyadının kökenini açıkça dile getirmiştir.

YOUTUBE'DAN ÇOCUK İÇERİKLERİNE UZANAN YOL

Melih Abuaf, Türkiye'de YouTube ekosisteminin erken döneminde öne çıkan isimler arasında yer aldı. "Oha Diyorum" ve "YapYap" gibi kanallarla bilinen Mediakraft Türkiye'nin kurucu kadrosunda yer aldı.

Daha sonra kendi yolunu çizen Abuaf, Mad Lama Yayın Hizmetleri A.Ş. çatısı altında özellikle çocuklara yönelik dijital içerik üretimine ağırlık verdi. Bu yapı altında geliştirilen projeler kısa sürede büyük izlenme sayılarına ulaştı.

AİLELER NEDEN DAHA FAZLA SORGULUYOR?

Okul öncesi çağdaki çocukların yoğun şekilde tükettiği bu içeriklerin, dil kullanımı, karakter kurgusu ve mesaj yapısı aileler açısından daha hassas bir noktada değerlendiriliyor. Bu nedenle içeriklerin kimler tarafından, hangi editoryal anlayışla üretildiği sorusu daha sık sorulmaya başlandı.

Tartışmanın merkezinde ise tek bir isimden ziyade, dijital çocuk içeriklerinin şeffaflığı, denetimi ve kültürel uyumu yer alıyor.

DİJİTAL ÇOCUK İÇERİKLERİNDE YENİ DÖNEM Mİ?

Uzmanlara göre çocuklara yönelik dijital yayıncılık, önümüzdeki yıllarda daha fazla regülasyon ve toplumsal farkındalıkla şekillenecek. Ailelerin bilinçlenmesi ve içerik üreticilerinin daha açık politikalar benimsemesi, bu alanın geleceğini belirleyecek en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

Çocukların ne izlediği kadar, kimin ürettiği ve hangi değerlerle sunulduğu sorusu da dijital çağın en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor.