Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nereli?

Müziğiyle milyonları etkileyen Melek Mosso'nun gerçek kimliği ve özel hayatına dair detaylar merak konusu. Melek Mosso kaç yaşında, nereli ve kariyerine nasıl adım attı? Sahnede ve sosyal medyada gündem yaratan bu isimle ilgili bilinmeyenler ve sürpriz bilgiler haberin devamında…

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, gerçek adıyla Melek Davarcı, Türk müzisyen, söz yazarı ve müzik öğretmenidir. Caz ve çeşitli müzik türlerinde eserler veren Mosso, hem sahne performansları hem de eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 doğumlu olup 37 yaşındadır.

MELEK MOSSO NERELİ?

Kayseri doğumlu olan Melek Mosso'nun ailesi ise Denizli'de yaşamaktadır.

MELEK MOSSO'NUN KARİYERİ

Müziğe yedi yaşında başlayan Mosso, çocuk yaşta besteler yapmaya başladı ve Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversiteyi Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da sahne alan Mosso, Kadıköy-Beşiktaş hattında müzik yaparak adını duyurdu. Zbam The Band ile swing ve caz temalı sahnelerde performans sergiledi. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yeniden yorumlayarak büyük izlenme aldı. No.1'in TV dizisi Çukur için yaptığı "Hiç Işık Yok" şarkısında da yer aldı ve bu eser 100 milyonun üzerinde izlendi.

2018'den itibaren solo teklileriyle radyolarda çalma listelerine giren Mosso'nun popüler şarkıları arasında "Kedi", "Gölgen Yeter" ve "Vursalar Ölemem" gibi eserler bulunuyor. Aynı zamanda piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek müzik eğitimi alan öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırlıyor.