Melek Mosso gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Melek Mosso kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı! Hayranlarının yakından takip ettiği Melek Mosso’nun adı, son dakika operasyon haberleriyle gündeme geldi. Gözaltı iddiaları ve arkasındaki sebepler şimdiden sosyal medyada tartışma yaratırken, milyonlar bu gelişmenin perde arkasını öğrenmek için araştırmalara başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELEK MOSSO GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Melek Mosso, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 07.04.2026 tarihinde yapılan yeni dalga operasyonla gözaltına alındı.

MELEK MOSSO NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Melek Mosso, soruşturma kapsamında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek” suçlarından yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alındı. Operasyon titizlikle yürütülüyor ve soruşturma devam ediyor.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, gerçek adıyla Melek Davarcı, 11 Kasım 1988 doğumlu, Türk müzisyen ve söz yazarıdır. Kendisi caz tarzında müzik yapan bir sanatçıdır ve aynı zamanda müzik öğretmenliği yapmaktadır.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELEK MOSSO NERELİ?

Melek Mosso, Kayseri, Türkiye doğumludur.

MELEK MOSSO’NUN KARİYERİ

Melek Mosso, müzikle çocuk yaşta tanıştı ve yedi yaşında ilk bestesini yaptı. Denizli’deki konservatuvar ve güzel sanatlar eğitimlerinin ardından İstanbul’da sahne almaya başladı. 2015-2016 yıllarında O Ses Türkiye’ye katılarak dikkat çekti ve çeşitli single’larla dijital müzik platformlarında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. “Vursalar Ölemem”, “Hiç Işık Yok”, “Kedi” gibi parçalarıyla radyo ve televizyonlarda sıkça çalındı. Ayrıca müzik eğitimi vererek öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Kariyerinde caz, swing ve modern Türk müziği tarzlarında performanslar sergileyen Mosso, EP ve single çalışmalarını sürdürüyor ve Türkiye’nin önde gelen sahnelerinde yer aldı.