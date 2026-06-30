Sosyal medyada yayımladığı "Laik Atak" başlıklı Atatürk heykeli videosuyla geniş kitleler tarafından tanınan içerik üreticisi Melek Ege Özen, yaklaşık iki ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Vefat haberi, ailesi ve yakın çevresi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Peki, Melek Ege Özen kimdir, neden öldü? Melek Ege Özen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MELEK EGE ÖZEN KİMDİR?

Melek Ege Özen, sanat ve dijital tasarım alanında eğitim almış, kariyerini özellikle oyun sektöründe 3D sanatçısı ve karakter sanatçısı olarak sürdüren bir içerik üreticisidir.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde tamamlayan Özen, 2013-2019 yılları arasında aldığı sanat eğitimi boyunca çok sayıda proje ve çalışmada yer aldı. Eğitim süreci boyunca özellikle üç boyutlu modelleme ve dijital sanat alanında kendisini geliştirerek profesyonel kariyerine sağlam bir altyapı oluşturdu.

Meslek hayatına oyun sektöründe adım atan Melek Ege Özen, Aralık 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında İzmir'de faaliyet gösteren Nitrogen Games'te 3D sanatçısı olarak görev yaptı. Burada oyun geliştirme süreçlerinde çeşitli projelerde çalışarak deneyim kazandı.

Daha sonra Kasım 2020 ile Ocak 2023 tarihleri arasında Blackburne Software bünyesinde tam zamanlı 3D sanatçısı olarak görev alan Özen, özellikle texture mapping alanındaki çalışmalarıyla profesyonel kariyerini sürdürdü.

Ocak 2023 itibarıyla ise Harmonia Games ekibine katılan Melek Ege Özen, uzaktan çalışan tam zamanlı karakter sanatçısı olarak görev yaptı. Bu süreçte karakter modelleme ve texture mapping alanlarında çeşitli projelerde yer aldı.

Profesyonel kariyerinin yanı sıra sosyal medya içerikleriyle de tanınan Özen, özellikle yayımladığı "Laik Atak" başlıklı Atatürk heykeli videosuyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

MELEK EGE ÖZEN NEDEN ÖLDÜ?

Melek Ege Özen'in vefatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılan resmi bilgiye göre, Özen 2 Mayıs 2026 tarihinde ani kalp durması geçirdi.

Yakınlarının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu olayın ardından yoğun bakım ünitesinde doktorların gözetiminde tedavi altına alındığı belirtildi. Yaklaşık iki ay boyunca devam eden tedavi sürecinin ardından Melek Ege Özen'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitirme nedenine ilişkin bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MELEK EGE ÖZEN KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan bilgilere göre Melek Ege Özen 1995 yılında doğdu. Buna göre, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındaydı.

MELEK EGE ÖZEN NERELİ?

Melek Ege Özen'in doğum yeri veya memleketine ilişkin paylaşılan bilgiler arasında herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde eğitim hayatını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde tamamladığı, kariyerinin farklı dönemlerinde ise İzmir'de faaliyet gösteren oyun şirketlerinde görev aldığı bilinmektedir. Ancak doğduğu şehir veya memleketi hakkında doğrulanmış resmi bir bilgi paylaşılmamıştır.

AİLESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Melek Ege Özen'in Instagram hesabından yapılan açıklamanın ailesi ve yakın çevresi tarafından kaleme alındığı belirtildi.

Paylaşımda, 2 Mayıs 2026 tarihinde ani kalp durması geçiren Özen'in doktorların gözetiminde yaklaşık iki ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Polonya saatiyle 22.25'te yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Yakınları, Melek Ege Özen'in son ana kadar büyük bir mücadele verdiğini ifade ederken, üretken kişiliğiyle hatırlanacağını belirtti. Açıklamada ayrıca üzerinde çalıştığı "Hear Me Out Otome" projesinin sürdürüleceği, cenaze ve anma törenine ilişkin bilgilerin ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.